  • BIST 10954.5
  • Altın 4393.947
  • Dolar 40.7271
  • Euro 47.627
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Mesajınız var... 13 Ağustos

» »
Mesajınız var... 13 Ağustos
Mesajınız var... 13 Ağustos

Sayın Ersin Tatar – Şehir merkezlerinde rakibinizin gerisinde kaldığınız konuşuluyor. Dahası, UBP’nin size tam destek vermediği de kulislerde en çok dillendirilen konu. Zaman daralırken bu gidişata karşı önlem alma vakti gelmedi mi?

 

Sayın Ünal Üstel – Trafo patlamasının ardından yeniden sabotaj araştırması başlatılacağını açıkladınız. Vatandaşlar ise geçen yılki sabotaj soruşturmasının akıbetini merak ediyor. Bu konuda net bir yanıt verecek misiniz?

 

Sayın Tufan Erhürman – Köy gezileriniz sırasında elektrikler kesilmiş, siz de karanlıkta konuşma yapmak zorunda kalmışsınız. Buna rağmen moraliniz bozulmamış; tam tersine size olan ilginin giderek arttığı söyleniyor, ne dersiniz?

 

Sayın Zeki Çeler – Tufan Erhürman’a, birçok CTP’liden daha fazla destek verdiğiniz dikkat çekiyor. Eski kabine ortaklığınızın bunda payı olsa gerek, öyle değil mi?

 

Sayın İzlem Gürçağ Altuğra – Girne’de UBP içindeki dengeler iyiden iyiye bozuluyor deniyor. Bu karışıklığın seçim sonuçlarına yansıyacağı konuşuluyor, katılır mısınız?

 

Sayın Mehmet Ali Güröz – Kooperatif çalışanlarının yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için çabanız biliniyor, ancak hâlâ sonuç alınamadı. Süresiz grev başarıya ulaşırsa, çalışanlar en azından biraz nefes alabilecek mi?

 

Sayın Erhan Arıklı – Yapay zekâ destekli kameralar devreye girmeden sorunlar baş göstermeye başladı bile. Meclis açıldığında ilgili yasada değişiklik kaçınılmaz mı görünüyor?

 

Sayın Fide Kürşat – İskele’de yürüttüğünüz çalışmaların, Cumhurbaşkanlığı seçiminde sürpriz sonuçlar doğurabileceği şimdiden konuşuluyor. Buna herkes hazır mı olmalı?

 

Sayın Faiz Sucuoğlu – “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra geri döner mi?” sorusu tabanda giderek daha çok dillendiriliyor. İki vakte kadar nasip olur mu dersiniz?

 

Günün sorusu:
Serhat Akpınar DP’den istifa eder mi?
GAÜ’nün sahil kıyısındaki, kullanımınızda bulunan sosyal tesislerin kira sözleşmesinin yenilenmemesi gerginlik yaratmış durumda. Üstelik seçim öncesinde partinizden ayrılmayı düşündüğünüz iddiaları da gündemde.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Maviş: Hükümet maaşları ödemeyerek açıkca şantaj yapıyor12 Ağustos 2025 Salı 17:48
  • Uzun: Trafo patlaması yaşanmadan önce kurum, 2 kez siber saldırıya uğradı!12 Ağustos 2025 Salı 17:33
  • Salih Özgürgün’ün ehliyetine el konuldu!12 Ağustos 2025 Salı 17:28
  • Güröz: Hükümetle uzlaşmadık, grevimiz devam ediyor!12 Ağustos 2025 Salı 17:28
  • Başbakan Yardımcılığı: KOOP emekçilerinin maaşları ödeniyor dedi ama grev devam ediyor!12 Ağustos 2025 Salı 17:24
  • 12 gündür maaşsızlar: Çalışanlar Koop-Bank'ı bastı!12 Ağustos 2025 Salı 15:18
  • Akansoy'dan KOOP eleştirisi12 Ağustos 2025 Salı 15:17
  • Bu da oldu! Müdür Kemal Ataman çalışanlardan şikayetçi oldu!12 Ağustos 2025 Salı 14:38
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği haberleri doğruladı ek önlem alındığını duyurdu12 Ağustos 2025 Salı 14:36
  • Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı, Ekonomide Aktif Rol Üstlenecek”12 Ağustos 2025 Salı 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti