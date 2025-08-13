Mesajınız var... 13 Ağustos

Sayın Ersin Tatar – Şehir merkezlerinde rakibinizin gerisinde kaldığınız konuşuluyor. Dahası, UBP’nin size tam destek vermediği de kulislerde en çok dillendirilen konu. Zaman daralırken bu gidişata karşı önlem alma vakti gelmedi mi?

Sayın Ünal Üstel – Trafo patlamasının ardından yeniden sabotaj araştırması başlatılacağını açıkladınız. Vatandaşlar ise geçen yılki sabotaj soruşturmasının akıbetini merak ediyor. Bu konuda net bir yanıt verecek misiniz?

Sayın Tufan Erhürman – Köy gezileriniz sırasında elektrikler kesilmiş, siz de karanlıkta konuşma yapmak zorunda kalmışsınız. Buna rağmen moraliniz bozulmamış; tam tersine size olan ilginin giderek arttığı söyleniyor, ne dersiniz?

Sayın Zeki Çeler – Tufan Erhürman’a, birçok CTP’liden daha fazla destek verdiğiniz dikkat çekiyor. Eski kabine ortaklığınızın bunda payı olsa gerek, öyle değil mi?

Sayın İzlem Gürçağ Altuğra – Girne’de UBP içindeki dengeler iyiden iyiye bozuluyor deniyor. Bu karışıklığın seçim sonuçlarına yansıyacağı konuşuluyor, katılır mısınız?

Sayın Mehmet Ali Güröz – Kooperatif çalışanlarının yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için çabanız biliniyor, ancak hâlâ sonuç alınamadı. Süresiz grev başarıya ulaşırsa, çalışanlar en azından biraz nefes alabilecek mi?

Sayın Erhan Arıklı – Yapay zekâ destekli kameralar devreye girmeden sorunlar baş göstermeye başladı bile. Meclis açıldığında ilgili yasada değişiklik kaçınılmaz mı görünüyor?

Sayın Fide Kürşat – İskele’de yürüttüğünüz çalışmaların, Cumhurbaşkanlığı seçiminde sürpriz sonuçlar doğurabileceği şimdiden konuşuluyor. Buna herkes hazır mı olmalı?

Sayın Faiz Sucuoğlu – “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra geri döner mi?” sorusu tabanda giderek daha çok dillendiriliyor. İki vakte kadar nasip olur mu dersiniz?

Günün sorusu:

Serhat Akpınar DP’den istifa eder mi?

GAÜ’nün sahil kıyısındaki, kullanımınızda bulunan sosyal tesislerin kira sözleşmesinin yenilenmemesi gerginlik yaratmış durumda. Üstelik seçim öncesinde partinizden ayrılmayı düşündüğünüz iddiaları da gündemde.