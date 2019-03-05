Meslekten ihraç edilen eşcinsel polis: Kiminle yatacağıma başkaları mı karar verecek?

Eşcinsel olduğu gerekçesiyle mesleğinden ihraç edilen polis memuru, "zBenim kimle yatacağıma ben mi karar vereceğim yoksa başkaları mı?" diye soruyor.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, eşcinsel olan 34 yaşındaki polis O.G., 2017 yılında görev yaptığı Van’da senelik izne ayrıldığı dönemde arkadaşı A.B. ile cinsel ilişki yaşadı. O.G., A.B.’yi yanına alarak polisevine çay içmeye gitti. O.G. kendisine ani bir görev çıkması nedeniyle ‘yarım saate dönerim’ diyerek A.B.’yi polisevinde bırakıp çıktı. Meslektaşları yabancı gördükleri için A.B.’ye kimlik kontrolü yaparak gözaltına aldı.

"İfademi baskı altında verdim"

A.B.’nin ifadesinde kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine O.G. “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklandı. A.B. ise olayın ardından savcılığa giderek ifadesini baskı altında verdiğini, tutuklanan polis ile rızası dahilinde ilişkiye girdiğini söyledi. İfadenin ardından O.G. tutukluluğunun 8. gününde serbest bırakıldı, savcılık olayla ilgili takipsizlik kararı verdi.

"Doğal olmayan yollarla ilişki!"

Zonguldak’a tayini çıkan polis O.G. hakkındaki disiplin soruşturması 19 Kasım 2018 tarihinde karara bağlandı. O.G. meslekten ihraç edildi. İhraç kararına gerekçe olarak ise “Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunmak yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmak (doğal olmayan yollarla ilişki, ters ilişki, eşcinsel ilişki)” gösterildi. İhraç kararının ardından O.G. idare mahkemesine verdiği dilekçe ile yürütmenin durdurulmasını talep etti. O.G. dilekçesinde “tüm insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Tüm insan hakları, evrensel, birbirine bağımlı, bölünemez ve sıkı sıkıya bağlıdırlar. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği her kişinin haysiyetinin ve insanlığının ayrılmaz bir parçasıdırlar ve kötüye kullanma nedeni olmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

"Mesleğimi düzgün yapan birisiyim"

O.G. ise sesini duyurabilmek için tüm kurumlara başvurduğunu söyleyerek “Benim kimle yatacağıma ben mi karar vereceğim yoksa başkaları mı? Özel hayatımı yaşayamayacaksam ben neden yaşıyorum? Soruşturma kapsamında görüştüğüm yetkililer bana, ‘bu ülkede polislik yapamazsın’ dediler. Neden yapamayacakmışım? Ben mesleğini düzgün yapan bir insanım. Şu an işsizim. İş arıyorum. Mağduriyetimin ise acilen giderilmesini bekliyorum” dedi.