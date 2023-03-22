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Mesut Özil futbol kariyerine nokta koydu

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Uzun süredir futbol sahalarında zor günler geçiren Mesut Özil, Başakşehir'e transfer olduktan sonra bir türlü sakatlıklardan kurtulamayınca beklenen kararı aldı...
Mesut Özil futbol kariyerine nokta koydu

Sezon başında Başakşehir’e transfer olan ancak bir türlü sakatlıklardan kurtulamayan Mesut Özil, 34 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Almanya’da doğan Türk asıllı Alman futbolcu, Schalke altyapısında yetiştikten sonra Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giydi. Arsenal’e Mikel Arteta tarafından istenmeyen adam ilan edilen ve 2021 yılında Fenerbahçe’ye transfer olarak kariyerinin son dönemini Türkiye’de geçirme kararı alan Mesut Özil, sarı lacivertli kulüpte de beklentilerin altında kalmıştı.

Bu sezon başında, Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir’e transfer olan yıldız futbolcu, yakasını sakatlıklardan kurtaramadı ve oynadığı 8 maçta herhangi bir katkı veremedi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Mesut Özil, son zamanlarda yaşadığı sakatlıkların bu kararı almasında etkili olduğunu söyledi.

MESUT ÖZİL’İN KARİYERİ

Futbola Schalke altyapısında başlayan ve bu kulüpte profesyonelliğe adım atan Mesut Özil, 2008’de 5 milyon Euro’ya Werder Bremen’e transfer oldu.

Mesut Özil, Schalke 04 formasıyla. 

İki yıl sonra Real Madrid tarafından 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Özil, 2013’te 47 milyon Euro’ya Arsenal’e geçti. İngiliz ekibinin efsaneleri arasında giren Özil, Mikel Arteta’nın takımın başına geçmesi sonrasında gözden düştü.

Mesut Özil, 2014 Dünya Kupası zaferi kutlamalarında. 

2014 Dünya Kupası’nı Almanya ile kazanma başarısı gösteren Özil, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid formasıyla 2011-12 sezonunda La Liga, 2010-11 sezonunda İspanya Kupası ve 2012-13 sezonunda İspanya Süper Kupa’sını kazandı.

Mesut Özil ve Jose Mourinho. 

O dönem Arsene Wenger’in başında olduğu Arsenal ile 2014, 2015, 2017 ve 2020’de FA Cup şampiyonluğu tadan Özil, 2015 ve 2016’da Community Shield zaferi yaşadı.

Mesut Özil ve Arsene Wenger. 

ERDOĞAN’LA FOTOĞRAFI SONU OLDU

Yaklaşık 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektiren Mesut Özil, Almanya’da kendisine gösterilen tepkiler sonrasında milli takımı bırakma kararı almıştı. Mesut Özil, kişisel sosyal medya hesabından “Irkçılık ve saygısızlık hissettiği için” Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını duyurmuştu ve “Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

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