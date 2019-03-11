  • BIST 101.538
  • Altın 227,268
  • Dolar 5,4429
  • Euro 6,1145
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

METASTAZ İLE TARİKATLARIN BİRBİRİ İLE NE KADAR BENZEŞMEKTE OLDUKLARINI LÜTFEN DEĞERLENDİRELİM…

» »
Ahmet İşcan

Değerli  okurlarım ,

Tarikatlar , Türkiye Cumhuriyeti’ni yıllardır ahtapot  gibi  sararak  içinde  biriktirdikleri kanserli  hücreleri Metastaz   misali kötü huylu  tümörleri vasıtası  ile devletin    tüm  kurumlarına taşıyarak ve sıçratarak   telafisi  çok  zor  olabilecek bir sonuç yaratmış durumdadırlar.

 Ticarette, eğitimde  yargıda  ve yaşamın her alanında  ele geçirdikleri bu egemenlik ve haksız kazançlar neticesinde       TÜRKİYE siyasetinide DİZAYN etme cüretliliğini gösterebilme durumuna getirilmişlerdir.

 Kara para aklama ve ulusalcı iş çevrelerini batırarak sindirme seanslarına yıllardır hiç ara vermeyen bu TROLL  tipi tarikatlar maalesef TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin içine düşürülmüş olduğu hazin tabloyu görme          yerine kurdukları egemenliklerini acımasızca sürdürebilmek için                     CUMHURİYETdeğerleri ve kurucu önder ATATÜRK’ e saldırmayı görev adettiler .

 

Türkiye’de  yaratılan  bu  tahribatın  tıpkısını  ülkemiz  Kuzey Kıbrıs’ta da  yaratmak için   çeşitli ad  ve şekillerde  kendini  gösteren  bazen de bukalemun gibi  renkten, renge  girmekte yetenekli olan  bu ülke  ve  insanlık  düşmanı sözüm ona  gerçekten din  düşmanları  olan bu tarikatlar öyle anlaşılıyor ki epey   mesafe almış  görünmektedirler.

Ticaret te, eğitim de,  mevzi  kazanmış  olmalarının , neticesinde onları  bazı  siyasi  partiler de   kümelenmelerinin itici gücü olarak görebilmiş  durumdayız.

Kıymetli  okurlar,

Tarikatın  kelime  anlamı  YOL demektir.  İslam  dininin yol  göstericisi KURANI – KERİMdeğilmidir  ?

 Hal  böyle  iken  kutsal  kitap  kuran tartışmasız rehber iken  bu  ne idiğü  belirsiz dine  zarar  vermekten  başka   siyonizme , emperyalizme ve  vatikan Papalığına  hizmet verdikleri devlet  kayıtlarında  tescilli  bu  yapıların METASTAZ gibi bir yapı ile  ne  kadar  benzeşmekte  olduğu apaçık ortada değilmidir  ?

İsterseniz  metastaz  nedir  kısaca bakalım`,

Metastaz, Kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında doğrudan ya da kan-lenf damarlarıyla başka bölgelere sıçramalarına verilen isimdir

Kötü huylu tümörler yalnızca bulundukları doku ve organa zarar vermekle kalmaz, yakınlarındaki organ ve dokulara da yayılabilir ve zarar verebilirler. Ayrıca kanserli hücreler bulundukları bölgelerden kan ya da lenf damarları yoluyla bedenin başka bölgelerine taşınabilir, oraya yerleşebilir ve hızla yayılabilir.

Kanser başladığı doku ya da organdan bedenin bir başka bölümüne sıçradığında, burada da aynı tipte anormal hücreler gelişir ve ilk tümörle aynı adı taşımaya devam eder:

 Örneğin eğer akciğer kanseri beyine yayılım gösterdiyse buradaki hücreler esasta akciğer kanseri hücreleridir;

beyinde oluşan tümör

 "beyin kanseri" değil "

metastatik akciğer kanseri" olarak adlandırılır.

Tarikatların da aynı tehlikeler içerdiğini ,  masum dini etkileşim yoluyla diğer insanlarımızın tümünü nasıl aldattıklarını görmek çok zor olmasa gerek…  .

Ne dersiniz ?

 ben mi acaba  yanılıyorum

Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
YAZARLAR
SON DAKİKA HABERLER
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti