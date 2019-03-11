METASTAZ İLE TARİKATLARIN BİRBİRİ İLE NE KADAR BENZEŞMEKTE OLDUKLARINI LÜTFEN DEĞERLENDİRELİM…

Değerli okurlarım ,

Tarikatlar , Türkiye Cumhuriyeti’ni yıllardır ahtapot gibi sararak içinde biriktirdikleri kanserli hücreleri Metastaz misali kötü huylu tümörleri vasıtası ile devletin tüm kurumlarına taşıyarak ve sıçratarak telafisi çok zor olabilecek bir sonuç yaratmış durumdadırlar.

Ticarette, eğitimde yargıda ve yaşamın her alanında ele geçirdikleri bu egemenlik ve haksız kazançlar neticesinde TÜRKİYE siyasetinide DİZAYN etme cüretliliğini gösterebilme durumuna getirilmişlerdir.

Kara para aklama ve ulusalcı iş çevrelerini batırarak sindirme seanslarına yıllardır hiç ara vermeyen bu TROLL tipi tarikatlar maalesef TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin içine düşürülmüş olduğu hazin tabloyu görme yerine kurdukları egemenliklerini acımasızca sürdürebilmek için CUMHURİYETdeğerleri ve kurucu önder ATATÜRK’ e saldırmayı görev adettiler .

Türkiye’de yaratılan bu tahribatın tıpkısını ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta da yaratmak için çeşitli ad ve şekillerde kendini gösteren bazen de bukalemun gibi renkten, renge girmekte yetenekli olan bu ülke ve insanlık düşmanı sözüm ona gerçekten din düşmanları olan bu tarikatlar öyle anlaşılıyor ki epey mesafe almış görünmektedirler.

Ticaret te, eğitim de, mevzi kazanmış olmalarının , neticesinde onları bazı siyasi partiler de kümelenmelerinin itici gücü olarak görebilmiş durumdayız.

Kıymetli okurlar,

Tarikatın kelime anlamı YOL demektir. İslam dininin yol göstericisi KURANI – KERİMdeğilmidir ?

Hal böyle iken kutsal kitap kuran tartışmasız rehber iken bu ne idiğü belirsiz dine zarar vermekten başka siyonizme , emperyalizme ve vatikan Papalığına hizmet verdikleri devlet kayıtlarında tescilli bu yapıların METASTAZ gibi bir yapı ile ne kadar benzeşmekte olduğu apaçık ortada değilmidir ?

İsterseniz metastaz nedir kısaca bakalım`,

Metastaz, Kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında doğrudan ya da kan-lenf damarlarıyla başka bölgelere sıçramalarına verilen isimdir

Kötü huylu tümörler yalnızca bulundukları doku ve organa zarar vermekle kalmaz, yakınlarındaki organ ve dokulara da yayılabilir ve zarar verebilirler. Ayrıca kanserli hücreler bulundukları bölgelerden kan ya da lenf damarları yoluyla bedenin başka bölgelerine taşınabilir, oraya yerleşebilir ve hızla yayılabilir.

Kanser başladığı doku ya da organdan bedenin bir başka bölümüne sıçradığında, burada da aynı tipte anormal hücreler gelişir ve ilk tümörle aynı adı taşımaya devam eder:

Örneğin eğer akciğer kanseri beyine yayılım gösterdiyse buradaki hücreler esasta akciğer kanseri hücreleridir;

beyinde oluşan tümör

"beyin kanseri" değil "

metastatik akciğer kanseri" olarak adlandırılır.

Tarikatların da aynı tehlikeler içerdiğini , masum dini etkileşim yoluyla diğer insanlarımızın tümünü nasıl aldattıklarını görmek çok zor olmasa gerek… .

Ne dersiniz ?

ben mi acaba yanılıyorum…