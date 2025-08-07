Metehan Geçiş Kapısı’nda 182 Kilo Kaçak Et Ele Geçirildi

Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) giriş yapan bir araçta büyük miktarda kaçak et ele geçirildi.
Polis ekiplerinin yaptığı aramada, S.A. (E-78) isimli şahsın kullanımındaki araçta gümrüğe beyan edilmemiş toplam 133.60 kilogram dana eti ve 48.80 kilogram domuz eti bulundu. Ele geçirilen toplam 182.4 kilogram et emare olarak alınırken, araç sürücüsü S.A. olay yerinde tutuklandı.
Yetkililer, kaçak etin kaynağı ve piyasaya sürülüp sürülmediğine yönelik detaylı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Olayla ilgili soruşturma Polis Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülüyor.
