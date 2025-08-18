MetroPOLL'den Erdoğan'ı üzecek seçim anketi: CHP oyunu korudu, AKP yine ikinci sırada!

Muhalefetin "erken seçim" çağrıları sürerken; iktidar bu talebe kapıyı kapamaya devam ediyor. Açıklanan her ankette ise AKP erimeye devam ediyor.

MetroPOLL Araştırma’nın son anketine göre CHP yüzde 32,2 ile ilk sıraya yükselirken, AKP yüzde 31,3’te kaldı.

Milliyetçi seçmendeki kayışla İYİ Parti, Zafer ve Anahtar Partisi’nin toplam oyu yüzde 16,3’e ulaştı.

Katılımcıların yüzde 59,7’si yeni açılım sürecine karşı olduğunu belirtirken, yüzde 55,4’ü Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddiaları inandırıcı bulmadığını söyledi. Ankette ayrıca MHP’nin yüzde 5,1’e gerilediği, seçmenlerin kimlik, açılım süreci ve tutuklulara dair görüşlerinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktığı görüldü.

SON ANKETTE ÇARPICI SONUÇLAR

MetroPOLL Araştırma, ağustos ayı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı.

Prof. Özer Sencar’ın sahibi olduğu şirketin araştırmasına göre bu pazar seçim olsa, kararsızlar, cevap vermeyenler ve protestocular orantılı dağıtıldığında tablo şu şekilde:

CHP: yüzde 32,2

AKP: yüzde 31,3

DEM Parti: yüzde 7,6

İYİ Parti: yüzde 6,7

Zafer Partisi: yüzde 6,7

MHP: yüzde 5,1

Anahtar Parti: yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,7

Diğer: yüzde 4,8

Bu sonuçlara göre CHP, AKP’nin 0,9 puan önünde yer aldı. MetroPOLL’ün mayıs ve haziran ayı araştırmalarında ise AKP birinci sırada çıkmıştı. MHP yüzde 5,1’e gerilerken, İYİ Parti, Zafer ve Anahtar Parti’nin toplam oyu yüzde 16,3’e ulaştı.

AÇILIM SÜRECİ TARTIŞMASI

Araştırmaya katılanların yüzde 59,7’si yeni açılım sürecine karşı olduklarını belirtirken, yüzde 34,9 destek verdi. yüzde 5,4 ise fikir beyan etmedi. MHP’li seçmenlerin süreç desteği yüzde 35,6’ya düştü.

CHP’nin açılım sürecini desteklemesi gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 48,6 oldu. Katılımcıların yüzde 41,7’si ise “Hayır” yanıtını verdi. CHP’lilerin yüzde 30’u, AKP'lilerin yüzde 70,4’ü “CHP de desteklesin” görüşünü savundu.

PKK VE TUTUKLULARA DAİR GÖRÜŞLER

Katılımcıların yüzde 68,2’si “PKK silah bırakmaz” dedi.

Yüzde 25,6 bırakabileceğine inanıyor.

Yüzde 79,1 Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasına karşı çıkarken, yüzde 14,6 destekledi.

Yüzde 47,9 Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söylerken, yüzde 44,9 karşı çıktı.

KİMLİK VE AİDİYET

Yüzde 53,9 kendisini Türk milletinin,

Yüzde 28,8 İslam ümmetinin parçası olarak tanımladı.

Yüzde 5,9 “İkisi de değil” dedi.

Yüzde 11,8 fikri olmadığını belirtti.

İMAMOĞLU VE BELEDİYELERE YÖNELİK ALGI

Katılımcıların yüzde 55,4’ü tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik iddiaları inandırıcı bulmadı. yüzde 37’si bu iddiaları inandırıcı buldu.

CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarını inandırıcı bulanların oranı yüzde 47,7 oldu. yüzde 33,3 inandırıcı bulmadığını, yüzde 12,1 “kısmen evet” dediğini açıkladı.

Ayrıca, yüzde 59,1 operasyonların siyasi olduğunu düşündüğünü belirtirken, yüzde 29,1 bunların “yolsuzluk operasyonu” olduğunu söyledi. yüzde 11,8 fikrini açıklamadı.