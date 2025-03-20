Metsola: AB, BM çerçevesi içerisindeki çabaları destekleyecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cenevre ardından gittiği Brüksel’de dün akşam Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’yla görüştüğü belirtildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis Metsola’yla görüşmesi ardından yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununun olası bir çözümünden sonra da AB üyesi olmayı sürdüreceğini ve bu yüzden işlevsel ve öngörülebilir bir üye devlet olmayı sürdürmeleri gerektiğini.” ifade etti.

Gazeteye göre, Metsola ise açıklamasında “Gerek siyasi istişareler, gerekse ileriye giden yol hakkında konuştuklarında tek ve egemen bir Avrupa devletinden bahsettiklerini sağlamak açısından, AB’nin BM çerçevesi içerisindeki çabaları destekleyeceğini.” söyledi.

Gazeteye göre Hristodulidis açıklamasında, Cenevre’deki konferansa atıfta bulunarak 2017 yılından bu yana ortaya çıkan ilk olumlu gelişmelere atıfta bulundu.