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Mısır'da 'Firavunların Altın Geçidi': 18 kral ve 4 kraliçe mumyası devlet töreniyle yeni müzeye taşındı

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Mısır'da, 18 kral ve 4 kraliçe mumyası, Cumartesi günü 'Firavunların Altın Geçidi' olarak adlandırılan kortejle Kahire'deki müzeden Giza'daki yeni müzeye taşındı.
Mısır'da 'Firavunların Altın Geçidi': 18 kral ve 4 kraliçe mumyası devlet töreniyle yeni müzeye taşındı

Mumyalar Kahire'deki neo-klasik Mısır Müzesi'nde tutuluyordu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı milyonlarca dolarlık kortejle mumyalar, Kahire'den 5 km uzaktaki yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne devlet töreniyle götürüldü. Törene Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi de katıldı.

Kortej, kral ve kraliçelerin iktidarda oldukları döneme göre kronolojik olarak dizildi.

Bu tarihi tören ve geçit için Mısırlı yetkililer aylarca çalıştı.

Mısır, gelecek ay tamamen açılacak müzenin turizmi de canlandırmasını umuyor.

 

Taşınan mumyalar arasında, Antik Mısır Firavunu II. Sekenenre Taa, I. Seti, II. Ramses, V. Ramses IX. Ramses, VI. Ramses, Sekenenre, III. Tutmes, Hatşepsut, Meritamun ve Ahmose Nefertari de var.

Kral II. Ramses, Mısır'ı MÖ 1279'dan itibaren 67 yıl boyunca yönetmiş, tarihte bilinen ilk barış anlaşmasını imzalayan hükümdar olmuştu.

Mumyası taşınan kadın Kraliçe Hatşepsut, dönemin gelenekleri kadınların Firavun olmasına izin vermese de III. Thutmose'nin kral olmak için yaşının çok genç olması nedeniyle Firavun naibliği görevini almış ve ülkeyi 30 yıl tek başına yönetmişti.

Mumyaların yolculuğu 40 dakika sürdü ve her bir mumya sarsıntıya karşı emici özelliklere sahip altın renkli, nitrojen doldurulan koruyucularla taşındı.

Mumyaların geçtiği yollar da sarsıntı olmaması için yeniden düzenlendi.

Mumyalar, 1881 ve 1898 yıllarında Antik Mısır şehri Teb'de bulunmuştu.

Kahire Amerikan Üniversitesi Mısır çalışmaları Profesörü Salima Ikram, "Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı mumyaların sabitlenmesi, muhafaza edilmesi ve iklimi kontrol edilebilen ortamda taşınabilmesi için elinden gelenin en iyisini yaptı" dedi.

Dr. Ikram "Mumyalar Kahire'de daha önce de sıklıkla hareket ettirildi. Kahire'den önce de Teb'de. Kendi tabutlarından daha güvenli tabutlara taşındılar" diye ekledi.

Eski hükümdarların kalıntıları ile mumyalar daha önce Nil Nehri üstünden El-Uksur (Antik Teb) şehrinden Kahire'ye botta, birkaç defa da birinci sınıf vagonlara sahip trenlerle taşınmıştı.

'Firavunların laneti'

Firavunlar tarih boyunca batıl inançların da kaynağı oldu. 1922'de genç bir firavunun bulunduğu kazı çalışmalarını finanse eden İngiliz Lord Carnarvon, mezarın açılmasından aylar sonra kan zehirlenmesi nedeniyle öldü. Mezara ilk giren araştırmacılardan biri de ertesi yıl öldü. Bu olaylar da 'Firavunların Laneti' söylentisini ortaya çıkardı.

Mumyaların taşınmasıyla bu söylenti de yeniden gündeme geldi. Son dönemde Mısır'da bir dizi felaket yaşandı. Geçen hafta Sohag'daki tren kazasında onlarca kişi öldü, Kahire'de de bir binanın çökmesi sonucu en az 18 kişi öldü.

Taşınma için hazırlıklar sürerken Mısır'da Süveyş Kanalı da Ever Given yük gemisinin karaya oturması sonucu tıkandı. Bu olayların üst üste gelmesi sosyal medya da "Firavunların Laneti döndü" esprileriyle paylaşıldı.

Cumartesi günkü kortej internetten de canlı yayınla gösterildi.

Mumyalar Giza'daki yeni müzede 18 Nisan'dan itibaren ziyaret edilebilecek.

Ünlü Tutankhamun koleksiyona ev sahipliği yapan, Giza Piramitleri yakınındaki yeni Büyük Mısır Müzesi'nin de gelecek yıl açılması planlanıyor.

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