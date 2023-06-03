Mısır’da kum fırtınası kabusu: Ülke, Mumya filmi setine döndü

Mısır'da en az 4 kişinin ölümüne neden olan kum fırtınası, dünyanın en önemli ticaret yollarından Süveyş Kanalı’nda da trafiği durma noktasına getirdi.

Mısır’da kum fırtınası hayatı felç ederek halkı evlerden çıkamaz hale getirdi.

En az 4 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan kum fırtınası, dünyanın en önemli ticaret yollarından Süveyş Kanalı'nda da trafiği büyük oranda durdurdu.

Güvenlik nedeniyle bölgede gemi geçişleri askıya alındı, bazı limanlar kapatıldı.

Başkent Kahire'nin üzerinde dev bir turuncu bulut oluştu, birçok kişi filmleri aratmayan görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Yetkililer halka mümkün olduğunca evlerden çıkmama ve maske takma uyarısı yaptı.

Mısır Kalkınma Bakanlığı, perşembe günü fırtına sebebiyle acil durum ilan etmişti. Hava tahminlerine göre şiddetli rüzgar ve kum fırtınasının bugün etkisini kaybetmesi bekleniyor.