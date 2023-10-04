  • BIST 8333.14
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

mRNA teknolojisi kanser ve diğer hastalıklara karşı bağışıklık kazandırabilir mi?

» »
Yakın zamana kadar çoğu insan mRNA aşılarının adını bile duymamıştı. Şimdi ise bilim insanları bu aşıların dayandığı ve Nobel Ödülü alan teknolojinin pek çok sağlık sorununu çözmede kilit rol oynayabileceğine inanıyor.
mRNA teknolojisi kanser ve diğer hastalıklara karşı bağışıklık kazandırabilir mi?

Üç yıl kadar önce Anna Blakney, Londra'daki bir laboratuvarda yeni bir alanda çalışırken bilim çevresi dışında çok az insan mRNA aşılarını duymuştu.

Covid-19 salgını nedeniyle artık pek çok insan Pfizer-BioNTech ve Moderna gibi ilaç şirketlerinin mRNA aşılarından haberdar. Ancak üç yıl kadar önce Anna Blakney, Londra'daki bir laboratuvarda nispeten göze çarpmayan, niş bir bilim alanında çalışıyordu. Bilim çevresi dışında çok az insan mRNA aşılarını duymuştu

Blakney 2016'da Londra'daki Imperial College'da doktorasına başladığında bile, "pek çok insan bunun işe yarayıp yaramayacağı konusunda şüpheciydi". Şimdiyse "mRNA'nın tıpta oyunun kurallarını değiştiriyor" diyor.

Haberci ribonükleik asit ya da kısaca mRNA çok büyük, heyecan verici soruları gündeme getiriyor: mRNA aşıları kanser, HIV, tropikal hastalıklar için bir tedavi sağlayabilir ve hatta bize insanüstü bir bağışıklık kazandırabilir mi?

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kansere 'feminist yaklaşım' her yıl 800 bin kadının hayatını kurtarabilir27 Eylül 2023 Çarşamba 20:52
  • Mikropların var olduğuna inanmayan insanlar27 Eylül 2023 Çarşamba 19:51
  • Kamboçya'da 7 yıl aradan sonra ilk kez Zika virüsü vakası tespit edildi25 Eylül 2023 Pazartesi 12:31
  • Evde yapılan konserveleri tüketirken dikkat25 Eylül 2023 Pazartesi 10:48
  • Uzun süreli COVID geçirenlerin ana organlarında daha çok hasar görülebiliyor23 Eylül 2023 Cumartesi 13:15
  • COVID ve kanserin çaresi yarasalarda olabilir mi?23 Eylül 2023 Cumartesi 12:34
  • Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi için yeni yapılan ameliyathanede ilk kalp ameliyatı gerçekleştirildi21 Eylül 2023 Perşembe 21:48
  • ABD’de fentanil ölümlerinde tarihi zirve19 Eylül 2023 Salı 09:35
  • Kalp atışlarınız size ne anlatmaya çalışıyor?18 Eylül 2023 Pazartesi 09:14
  • CTP Sağlık Komitesi’nden sağlık reçeteleriyle ilgili açıklama: Hakikat süratle ortaya çıkarılmalı15 Eylül 2023 Cuma 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti