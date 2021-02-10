Muratoğlu:İŞAD, Arıklı'yı nasıl messenger gibi kullanır?

Başbakanlık Eski Basın Müdürü Ahmet Muratoğlu sosyal medya hesabı üzerinden Erhan Arıklı'ya tepki gösterdi:

“YOK MUYDU BAKAN'IN YANINDA TECRÜBELİ BİR BÜROKRAT KENDİSINİ UYARSIN?

Devlete inanıyorsan devlet işi ciddiyet ister, tecrübe ister, bürokrasi ve diplomasi bilgisi ve yeteneği ister...

Erhan Bey İŞAD istemiş diye Doğu Perinçek'ten aracı olup Çin'den aşı getirtmesini istemiş.

1. Sağlık konusu devlet adına mevcut koşullar çerçevesinde muhatap Sağlık Bakanları eli ile yürütülür. (Ekonomi Bakanı'nın konu ile alakası yok)

2. Ülkeye aşı getirilecekse konunun uzmanı Sağlıkçılar eli ile TC Sağlık Bakanlığı yada AB üzerinden ülkeye sokulur.(Tüm testleri yapıldıktan sonra)

3. İŞAD, tecrübesiz Bakanı Messenger gibi kullanma hakkını ve zatı- Muhterem Doğu Perinçek'i aramasını hangi akılla talep eder?

4. Aşı, leblebi gibi alınacak bir ürün değildir ve hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de TC'deki muhatap Bakanların atlanarak aracı komisyoncu gibi Perinçek'in aranarak pazarlik yapilması hicbir kamu etik ve ahlakına sığan bir davranış değildir...

5. Tutulan makamların ağırlığını taşıyamayacaksanız en azından bunu kabullenmenizde yarar var...”

