Mustafa Derat, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneye 500 Kitap Hediye Etti.

Derat Architects Direktörü Mustafa Derat’ın Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’ye hediye ettiği 500 kitap düzenlenen törenle kabul edildi.

Girne Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Tümer Garip, Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay ve kütüphane çalışanlarının katıldığı törenin ev sahipliğini yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, yakın zamanda hizmete giren Büyük Kütüphane’nin getirdiği motivasyonla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Bir üniversitenin çevresi ile kurduğu sosyal bağ ile kurumsallaşacağının bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, Derat Architects Direktörü Mustafa Derat gibi bunun önemini ve değerini anlayan kişilerin katkılarının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, kitapla kurulan ilişkinin çok önemli olduğunu vurgulayarak 500 bin basılı kitap ve 650 milyon dijital kaynağa erişim imkanı sağlayan ve herkese açık olan Büyük Kütüphane’nin gelişmesi için yapılan bu tür özverili desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa Derat ise Girne Üniversitesi kampüsünün sahip olduğu imkanları yerinde görmekten ve Büyük Kütüphane’ye katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Törenin sonunda Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Mustafa Derat’a bir teşekkür plaketi takdim etti.