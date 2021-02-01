  • BIST 1.485
  • Altın 434,246
  • Dolar 7,2391
  • Euro 8,7767
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKACovid-19 KKTC : Pilli, 38 vaka var

Myanmar'da darbe! Ordu ülke yönetimine el koydu

» »
Ulusal Demokrasi Birliği Partisi, halka darbeye karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.
Myanmar'da darbe! Ordu ülke yönetimine el koydu

Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordu, ülke yönetimine el koyduğunu bildirdi. Ulusal Demokrasi Birliği Partisi, halka darbeye karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltların ardından darbe iddiaları doğrulanırken, ülke idaresinin artık Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu duyuruldu.

Açıklamada, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği vurgulandı.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini belirtti.

Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Win Myint, Suu Çii ve partinin diğer yöneticilerinin sabahın erken saatlerinde ordunun yaptığı baskın sonucu gözaltın alındığını açıklamıştı.

"Halkımızdan düşünmeden karşılık vermemesini ve yasalara uygun şekilde hareket etmesini istiyorum." ifadesini kullanan Myo Nyunt, kendisinin de gözaltına alınmayı beklediğini belirtmişti.

HALKA 'DARBEYE KARŞI ÇIKMA' ÇAĞRISI

Ang San Suu Çii'nin başkanlığını yaptığı Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, ordunun eyleminin gayrimeşru olduğu, anayasayı ve halkın iradesini yok saydığı belirtildi.

Açıklamada, halka, darbeye karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısı yapıldı.

Ülkede, 8 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili hile tartışmalarının sürdüğü sırada Genelkurmay Başkanı 27 Ocak'ta, kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde Anayasa'nın feshedilebileceğini açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’da Navalni’ye destek gösterilerinde gözaltı sayısı bini aştı23 Ocak 2021 Cumartesi 20:01
  • Atmosfere Girince Ateş Topuna Dönüşen Göktaşı Japonya'da Gökyüzünü Aydınlattı21 Ocak 2021 Perşembe 11:25
  • Tayland'da Bir Kişiye Kral'a Hakaretten 43 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Verildi19 Ocak 2021 Salı 12:39
  • "Çin 2028’de dünyanın en büyük ekonomisi olacak"18 Ocak 2021 Pazartesi 16:34
  • "Made in Hong Kong" tarihe mi karışıyor?18 Ocak 2021 Pazartesi 15:44
  • Çin 2020'de büyüyen tek ekonomi oldu18 Ocak 2021 Pazartesi 14:31
  • Çin, 5 günde Acil Durum Hastanesi inşa etti16 Ocak 2021 Cumartesi 20:00
  • Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Japonya zirvede, Türkiye iki sıra geriledi13 Ocak 2021 Çarşamba 22:03
  • Kış ortası karanlığa gömülen Pakistan'da aşamalı olarak elektrikler geri geldi10 Ocak 2021 Pazar 22:02
  • Putin, Aliyev ve Paşinyan Moskova’da Dağlık Karabağ konusunu görüşecek10 Ocak 2021 Pazar 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti