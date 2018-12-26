Nami: “Rekabet gücü, enerji maliyetleri ve teknoloji ile artırılabilir”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile KKTC Telsim arasında "Enerji Verimliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile KKTC Telsim arasında "Enerji Verimliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokole, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper imza koydu.

Protokol imza töreninde bakanlık ve şirket yetkilileri de hazır bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bakanlık olarak ülkede enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve enerji verimliliğinin artırılması amacıyla çalıştıklarını, bugün bu çerçevede de KKTC Telsim ile bir işbirliği geliştirdiklerini kaydetti.

Nami, işbirliği çalışmaları çerçevesinde KKTC Telsim ile Türkiye'de Vodafone'da da incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, amacın; ülkede, dünyadaki enerji verimliliği ve tasarrufuna yönelik yapılan gelişim ve teknolojileri sağlamak olduğunu söyledi.

Dünyada Fosil yakıttan uzaklaşma ve yenilenebilir enerji döneminin başladığını, bu konuda KKTC'nin de hak ettiği yere gelmesi gerektiğini söyleyen Nami, Güney'de de bu yönde bu sektöre ağırlık verildiğini, yatırımların da bu çerçevede yapıldığını kaydetti.

Nami, Rekabet gücünün enerji maliyetleri ve teknoloji ile artırılabileceğine vurgu yaparak, KKTC Telsime desteğinden ötürü teşekkür etti ve işbirliğinin verimli bir şekilde ülke menfaatine olacağına inanç belirtti.

ALPER

KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de, işbirliğinde bakan Nami'nin enerji vizyonu ve vizyon genişliğinin önemli rol oynadığını ifade ederek, İşbirliğinin ülke enerji sektörü için önemli olduğunu kaydetti.

Alper, Enerji verimliliği ve dijital dönüşümün önemli olduğuna vurgu yaparak, yenilenebilir enerji ve verimliliğin artırılmasına yönelik İşbirliğinin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.