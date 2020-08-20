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Narenciye Üreticiler Birliği üreticilere yönelik olarak bilgilendirme toplantısı düzenledi

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Narenciye Üreticiler Birliği üreticilere yönelik olarak bilgilendirme toplantısı düzenledi
Narenciye Üreticiler Birliği üreticilere yönelik olarak bilgilendirme toplantısı düzenledi

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, üreticilere yönelik olarak bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Doğancı Spor Kulübü’nde yer alan toplantıda, narenciye sektöründeki son durumla ilgili olarak değerlendirmede bulunuldu ve üreticiler bilgilendirildi.
Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu, üreticilerin emeğinin karşılığını en iyi şekilde almasının önemine işaret ederek, tüm zorluklara rağmen üretimden kopmayan üreticilere teşekkür etti.

Batı bölgesinde giderek azalan narenciye üretimine işaret eden Alioğlu, rekoltenin 260 binlerden 110 bin tonlara düştüğünü söyledi.

Alioğlu, narenciye ürününün yüzde doksanının ihraç edildiğini ve bunun da ülkeye önemli bir katma değer sağladığını belirterek, yüksek girdi maliyetleriyle mücadele eden üreticilerin elindeki ürünlerin ucuza kapatılmak istendiğini savundu.

Bu yıl Mayıs ayında yaşanan aşırı sıcak havanın etkisiyle Türkiye’deki birçok narenciye ürününde ürün dökümü yaşandığını anlatan Alioğlu, bu sebeple bu yıl king mandora ürününe büyük talep olduğunu ve üreticilerin ürünlerini satmakta acele etmemesi gerektiğini ifade etti.

Alioğlu, Cypfruvex’in görevinin tüccarla üretici arasındaki fiyat istikrarını dengelemek olduğuna da dikkati çekerek, Cypfruvex’ten beklentilerinin gerekli fiyatı açıklayarak, fiyatları yukarı çekmek olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından üreticiler de konuyla ilgili görüşlerini ortaya koydular.

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