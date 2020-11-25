Nasa: Gökdelen Büyüklüğündeki Göktaşı Gezegenimize Doğru Geliyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) 822 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir göktaşının, 29 Kasım’da Dünya’ya yakın geçeceğini açıkladı. Asteroitte bulunan minerallerin değerinin 17,4 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

NASA'nın Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen 22 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir göktaşının 29 Kasım’da Dünya’ya yakın geçeceğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, NASA yetkilileri, asteroidin, büyüklüğünün bir gökdelene eşit olduğu ifade edilirken, göktaşı, ‘Dünyaya Yakın Obje’ (NEO) olarak sınıflandırıldı. Göktaşında bulunan nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin değerinin 17,4 milyon ABD doları olarak tahmin edildi.

Öte yandan uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen asterot 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.