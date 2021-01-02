Ne Altın Ne Döviz! Kazanç Yüzde 300’ü Aştı

Altın, pandemi döneminde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım enstrümanlarından biri olurken, aynı zaman dilimindeki dolar endeksindeki zayıflama dikkat çekti. Dünyada giderek yaygınlaşan kripto para hacimleri rekor kırarken, 2020 yılının son günlerinde Bitcoin fiyatları rekor tazeledi.

ONS ALTIN YATIRIMCISINA YÜZDE 25 KAZANDIRDI

Ons altın fiyatları 31 Aralık 2019 tarihinde 1517 dolar seviyesinde günü tamamlarken, 8 Ağustos tarihinde 2075 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Pandemi ile artan belirsizlik, merkez bankalarının para musluklarını açmasıyla birleşince güvenli liman talebi arttı. Ons altın fiyatları buradan gelen rüzgârla hareketine yön verirken koronavirüs aşısı gelişmelerinin konuşulduğu şu günlerde tarihi zirvesine uzak 1900 dolar seviyesinin altında hareketini sürdürüyor. Bu seviyeler dikkate alındığında yaklaşık 380 dolar değerlenen ons altın yatırımcısına yaklaşık yüzde 25 kazandırdı.

DOLAR ENDEKSİNDEKİ ZAYIF SEYİR SÜRÜYOR

Doların diğer para birimleri karşısında değerini gösteren dolar endeksinde ise son 1 yılda zayıf seyir dikkat çekiyor. Pandeminin ilk dalgasında Mayıs aylarında 100 puan seviyesinin üzerinde seyreden dolar, daha sonra gevşeme içerisine girdi. Dolar endeksi yıl 2020'nin son günlerinde 90 puan bandının altına sarkarak zayıf seyrini sürdürdü. 2019 yılının son gününde 96.36 seviyesinde yer alan dolar endeksi yaklaşık yüzde 7 zayıflayarak 89.63 seviyesine kadar çekildi.

BİTCOİN REKOR TAZELEDİ

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin 2020 yılının son aylarında yükselişine hız verdi. 1 yıl önceki fiyatı 7177 dolar iken, son dönemde artan kurumsal alımların etkisiyle Bitcoin rekor tazeledi.

SON 1 YILDAKİ PRİM YÜZDE 300'Ü AŞTI

Bitcoin yılın son gününde son 1 yıl önceki fiyatına göre yüzde yaklaşık yüzde 300 primlenerek 29244 dolar seviyesini gördü. Toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 550 milyar dolar seviyesine yükselen bu alanda da rekorunu kırdı.

KURUMSAL ALIMLARLA BİTCOİN'DE YÜKSELİŞ HIZLANDI

Uzmanlar Bitcoin'deki bu hızlı yükselişi, 2020 yılının sonuna doğru giderek artan kurumsal alımlara bağladı. Kurumsal alımlar arasında, Anthony Scaramucci's Skybridge Capital, MassMutual ve Guggenheim dikkat çekti.