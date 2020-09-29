Ne umdu ne buldu! Çıplak fotoğraf paylaşan hakimin başı fena dertte

Colombiya'da Vivian Polania isimli kadın hakim, firmalardan indirimli elbise almak için Instagram'da tamamen çıplak fotoğraf paylaştı.

Çıplak fotoğraf paylaşmasından dolayı, devletin imajına zarar verdiği ve vatandaşın gözünde devletin güvenini sarstığı gerekçesi ile Vivian Polania'ya soruşturma açıldı.

Polania, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, firmaların Instagram'da takipçi sayıları çok olan kadınlara indirimli elbise sattığını bu nedenle indirimli kıyafet almak için çıplak fotoğraf paylaştığını ileri sürdü.

Bunun yanı sıra genç hakim, takipçi sayısını artırmak için de çıplak fotoğraf paylaştığını söyledi.

Vivian Polania, paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra binlerce takipçi kazandığını söyledi.

Polania, kimsenin sırf beğeni için fotoğraf paylaşmadığını, her beğeninin arkasında takipçi kazanmak ve takipçi sayısı üzerinden maddi kazanç amacı yattığını söyledi. Hakkında soruşturma açılan Polania, suçlu bulunması durumunda görevden uzaklaştırılma cezası alacak.