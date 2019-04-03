  • BIST 93.533
  • Altın 232,082
  • Dolar 5,5806
  • Euro 6,2642
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Nebraska'da bir anne eşcinsel oğlu için taşıyıcı anne oldu, torununu doğurdu

»
Yeni doğan Uma Louise ebeveynleri Matthew Eledge ile Elliot Dougherty ve babaannesi Cecil Eledge ile.
Nebraska'da bir anne eşcinsel oğlu için taşıyıcı anne oldu, torununu doğurdu

ABD'nin Nebraska eyaletinde 61 yaşındaki Cecile Eledge, oğlu ve oğlunun kocası için taşıyıcı anne olarak kendi torununu doğurdu.

BBC'ye konuşan Eledge, oğlu Matthew Eledge ve kocası Elliot Dougherty için doğum yapma fikrinin kendisinden çıktığını söyledi.

Çiftin aile kurmak istemesi üzerine taşıyıcı anne olmak istediğini söyleyen anne Eledge, oğlu ve eşinin önce bu fikre 'güldüklerini' anlattı.

Çift, kız çocuklarına Uma Louise adını verdi.

Eledge taşıyıcı anne olmayı teklif ettiğinde 59 yaşındaydı. Önerisinin aile içinde 'şakayla karşılandığını ve gerçekçi görülmediğini' söyledi.

Oğlunun kocası Dougherty de "Onun için gerçekten çok güzel bir duygu gibi görünüyordu. Çok özverili bir kadın" dedi.

Çocuk sahibi olmak isteyen eşcinsel çift Matthew Eledge ve Elliot Dougherty doktora başvurup ne gibi seçenekler olduğunu öğrenmek istedi. Doktor da çiftlerden birinin annesinin, 'taşıyıcı anne' olmasının sorun teşkil etmediğini söyledi.

Anne Eledge bir dizi mülakat ve testten geçtikten sonra doğum için uygun olduğu kararına varıldı.

Sperm oğlundan, yumurta kocasının kız kardeşinden

Eledge, "Sağlık konusunda çok bilinçliyim. Hamile kalmamla ilgili şüphelenilecek herhangi bir gerekçe yoktu" dedi.

Doğum için sperm Matthew Eledge'ten alındı. Yumurta donörü de Dougherty'nin kız kardeşi Lea oldu.

Yumurta donörü Lea Yribe, Dougherty ve Cecile Eledge, Matthew EledgeT

Yumurta donörü Lea Yribe, Dougherty ve Cecile Eledge, Matthew Eledge

Kuaförlük yapan Dougherty, heteroseksüel çiftlerin çocuk sahibi olmak için tüp bebek yöntemi seçeneği olduğunu ama kendileri için biyolojik çocuk sahibi olmanın ise tek yolunun 'bu yöntem olduğunu' söyledi.

Öğretmen olan Matthew Eledge de "Özgün olmamız gerektiğini ve alışılmışın dışında düşünmemiz gerektiğini biliyorduk" dedi.

Üç çocuk annesi Cecile Eledge'in son gebelik süreci sorunsuz geçti.

Uma ebeveynleri Elliot Dougherty ve Matthew Eledge ile.Uma ebeveynleri Elliot Dougherty ve Matthew Eledge ile.

Embriyo yerleştirildikten bir hafta sonra, oğlu Eledge ve oğlunun kocası Dougherty, Cecile'e gebelik testi getirdi.

Ama Cecile ilk baktığında sonuçlar negatifti. Daha sonra oğlu Matthew gün içinde teste tekrar baktı ve annesinin görmediği pembe çizgiyi gördü. Bu, annesinin hamile kaldığının işaretiydi.

Anne Eledge gözlerindeki bozuklukla ilgili şakalar yaparak "Çok mutlu olduğumuz bir andı" dedi.

Nebraska'da eşcinsel evlilik 2015 yılında yasal hale geldi. Eyalette 2017 yılına kadar ise eşcinsel çiftlerin koruyu ebeveyn olmaları yasaktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Bir lezbiyenin öldürülmesi kimsenin umrunda değil”23 Mart 2019 Cumartesi 13:35
  • CHP açılımlarına Akit Gazetesi'nden Homofobik kampanya20 Mart 2019 Çarşamba 16:00
  • Dizi Türkiye'ye uyarlanınca eşcinsel karakterler kayboldu20 Mart 2019 Çarşamba 15:52
  • Shell: LGBT çalışanlarımızı desteklemekten gurur duyuyoruz19 Mart 2019 Salı 18:00
  • Lezbiyenleri mekândan kovdular15 Mart 2019 Cuma 16:25
  • ABD'de hamile baba doğum yaptı11 Mart 2019 Pazartesi 10:48
  • Alper Taş’ın LGBTİ sözleri sonrası TV programı kaldırıldı06 Mart 2019 Çarşamba 21:33
  • Meslekten ihraç edilen eşcinsel polis: Kiminle yatacağıma başkaları mı karar verecek?05 Mart 2019 Salı 09:47
  • Sportif Lezbon, Ankara’da bir kadın futbol takımı25 Şubat 2019 Pazartesi 10:32
  • Katolik Gay İmparatorluğu21 Şubat 2019 Perşembe 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti