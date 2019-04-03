Nebraska'da bir anne eşcinsel oğlu için taşıyıcı anne oldu, torununu doğurdu

Yeni doğan Uma Louise ebeveynleri Matthew Eledge ile Elliot Dougherty ve babaannesi Cecil Eledge ile.

ABD'nin Nebraska eyaletinde 61 yaşındaki Cecile Eledge, oğlu ve oğlunun kocası için taşıyıcı anne olarak kendi torununu doğurdu.

BBC'ye konuşan Eledge, oğlu Matthew Eledge ve kocası Elliot Dougherty için doğum yapma fikrinin kendisinden çıktığını söyledi.

Çiftin aile kurmak istemesi üzerine taşıyıcı anne olmak istediğini söyleyen anne Eledge, oğlu ve eşinin önce bu fikre 'güldüklerini' anlattı.

Çift, kız çocuklarına Uma Louise adını verdi.

Eledge taşıyıcı anne olmayı teklif ettiğinde 59 yaşındaydı. Önerisinin aile içinde 'şakayla karşılandığını ve gerçekçi görülmediğini' söyledi.

Oğlunun kocası Dougherty de "Onun için gerçekten çok güzel bir duygu gibi görünüyordu. Çok özverili bir kadın" dedi.

Çocuk sahibi olmak isteyen eşcinsel çift Matthew Eledge ve Elliot Dougherty doktora başvurup ne gibi seçenekler olduğunu öğrenmek istedi. Doktor da çiftlerden birinin annesinin, 'taşıyıcı anne' olmasının sorun teşkil etmediğini söyledi.

Anne Eledge bir dizi mülakat ve testten geçtikten sonra doğum için uygun olduğu kararına varıldı.

Sperm oğlundan, yumurta kocasının kız kardeşinden

Eledge, "Sağlık konusunda çok bilinçliyim. Hamile kalmamla ilgili şüphelenilecek herhangi bir gerekçe yoktu" dedi.

Doğum için sperm Matthew Eledge'ten alındı. Yumurta donörü de Dougherty'nin kız kardeşi Lea oldu.

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Yumurta donörü Lea Yribe, Dougherty ve Cecile Eledge, Matthew Eledge

Kuaförlük yapan Dougherty, heteroseksüel çiftlerin çocuk sahibi olmak için tüp bebek yöntemi seçeneği olduğunu ama kendileri için biyolojik çocuk sahibi olmanın ise tek yolunun 'bu yöntem olduğunu' söyledi.

Öğretmen olan Matthew Eledge de "Özgün olmamız gerektiğini ve alışılmışın dışında düşünmemiz gerektiğini biliyorduk" dedi.

Üç çocuk annesi Cecile Eledge'in son gebelik süreci sorunsuz geçti.

Uma ebeveynleri Elliot Dougherty ve Matthew Eledge ile. Uma ebeveynleri Elliot Dougherty ve Matthew Eledge ile.

Embriyo yerleştirildikten bir hafta sonra, oğlu Eledge ve oğlunun kocası Dougherty, Cecile'e gebelik testi getirdi.

Ama Cecile ilk baktığında sonuçlar negatifti. Daha sonra oğlu Matthew gün içinde teste tekrar baktı ve annesinin görmediği pembe çizgiyi gördü. Bu, annesinin hamile kaldığının işaretiydi.

Anne Eledge gözlerindeki bozuklukla ilgili şakalar yaparak "Çok mutlu olduğumuz bir andı" dedi.

Nebraska'da eşcinsel evlilik 2015 yılında yasal hale geldi. Eyalette 2017 yılına kadar ise eşcinsel çiftlerin koruyu ebeveyn olmaları yasaktı.