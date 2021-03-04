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Netflix ücretlerine dev zam!

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Netflix Türkiye üyelik ücretlerine yüzde 30 ile yüzde 50 arasında zam yaptı.
Netflix ücretlerine dev zam!

Online dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam geldi. Yapılan zammın ardından Netflix'in aylık üyelik ücretleri yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artırıldı. Netflix’in Türkiye’de 3 milyon abonesi bulunuyor.

Daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL'ye, 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL'ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL'ye çıkarıldı.

ZAM BUGÜN HAYATA GEÇTİ

Netflix Türkiye’den yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz.

4 Mart’tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek.

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