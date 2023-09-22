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New York’ta öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı

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ABD’nin New York eyaletinde lise öğrencilerini taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
New York’ta öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı

ABD’nin New York eyaletine bağlı Long Island'daki Farmingdale Lisesi öğrencilerini Pensilvanya eyaletindeki bir kampa götürmek üzere yola çıkan otobüs, yoldan çıkıp Wawayanda kasabası yakınlarında şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından otoyol trafiğe kapatılırken, 43 ve 77 yaşındaki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

New York Valisi Kathy Hochul gerçekleştirdiği basın toplantısında, ilk bilgilere göre kazaya otobüsün ön lastiklerinde meydana gelen bir sorunun yol açmış olabileceğini, incelemenin devam ettiğini belirtti.

 

New York’ta öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı

 

4’ü yetişkin, 40’ı öğrenci olmak üzere toplam 44 kişinin bulunduğu otobüsün Farmingdale Lisesi bando takımından yaklaşık 300 öğrenciyi Pensilvanya'daki kampa götürmek için kiralanan 6 otobüsten biri olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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