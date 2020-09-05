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Nijerya'da 15 Silahlı Çete Üyesi Öldürüldü, 50 Kişi Yakalandı

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Bölgede zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Nijerya'da 15 Silahlı Çete Üyesi Öldürüldü, 50 Kişi Yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 15 silahlı çete üyesi öldürüldü, 50 kişi yakalandı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, eyalette artan saldırılar nedeniyle güvenlik güçlerinin silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

İsah, operasyonlarda 15 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 50 çete üyesinin yakalandığını ifade eden İsah, çetelerin çaldığı yüzlerce büyükbaş hayvanın yanı sıra 10 silah ve önemli mühimmatın de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

İsah, ayrıca silahlı çetelerin rehin aldığı 20 kişinin de kurtarıldığını belirtti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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