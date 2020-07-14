  • BIST 118.161
  • Altın 397,179
  • Dolar 6,8583
  • Euro 7,7799
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Nijerya'da 600 Boko Haram Üyesi Serbest Bırakıldı

» »
Nijerya'da 600 Boko Haram Üyesi Serbest Bırakıldı
Nijerya'da 600 Boko Haram Üyesi Serbest Bırakıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda pişman olan 600 terör örgütü Boko Haram üyesi serbest bırakıldı.

Operation Safe Corridor Sözcüsü Bamidele Shafa, basına yaptığı açıklamada, Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde yakalanan ve pişman olan 600 örgüt üyesinin rehabilitasyondaki tedavilerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığını belirtti.

Shafa, serbest bırakılan eski teröristlerinin bir daha Boko Haram örgütüne katılmayacaklarına dair yemin ettiklerini duyurdu

Ülkede daha önce pişman olan 1400 eski Boko Haram üyelerinin serbest bırakıldığını anımsatan Shafa, şu anda 280 teröristin de rehabilitasyon merkezinde olduklarını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır Dışişleri: IŞİD, Libya’ya geri döndü09 Temmuz 2020 Perşembe 12:10
  • Hafter’in sözcüsü: “Libya, KKTC gibi olacak”09 Temmuz 2020 Perşembe 10:54
  • BMGK'da kritik karar: Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi!09 Temmuz 2020 Perşembe 10:52
  • Libya'dan Rusya'ya paralı askerlerini ülkeden çekmesi çağrısı09 Temmuz 2020 Perşembe 09:39
  • Lavrov: Türkiye ile Libya’da ateşkes için çalışıyoruz08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:42
  • Libya: Vatiyye Üssü, Hafter'in Sahip Olmadığı İleri Teknoloji Uçaklarla Vuruldu07 Temmuz 2020 Salı 09:27
  • Rusya Hafter'e destek için Suriye'den savaşçı sevk etmeye devam ediyor06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:00
  • Libya’nın Cufra kentinde halk, Hafter’e bağlı paralı milislere karşı protesto düzenledi04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:00
  • Mali'nin Mopti Bölgesinde 4 Köye Saldırı: 32 Ölü03 Temmuz 2020 Cuma 13:40
  • Senegal, AB ülkelerine hava sınırlarını açmayacağını duyurdu02 Temmuz 2020 Perşembe 08:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti