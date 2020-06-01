  • BIST 105.520
  • Altın 381,190
  • Dolar 6,8017
  • Euro 7,5781
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Nöbetçi Eczaneler (1 Haziran 2020)

» »
Nöbetçi Eczaneler (1 Haziran 2020)
Nöbetçi Eczaneler (1 Haziran 2020)

LEFKOŞA:

ECEM ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa

 03922288956

 05338567790

***

SEVAL ECZANESİ

 9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa

 03922238675

 05428524385

 ***

SERPİN ONAY ECZANESİ

 84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)

 03922273924

 05338681003

GİRNE:

GİRNE ECZANESİ

 Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne

 03928151447

 0533851 2275

 01-06-2020

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 03928213088

 05428523114

GAZİMAĞUSA:

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa

 03923654280

***

ÖREN ECZANESİ

 Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa

 03923660391

 05338476958

GÜZELYURT:

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

 03927141190

 05338568505

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (22 Mayıs 2020)22 Mayıs 2020 Cuma 09:45
  • Nöbetçi Eczaneler (19 Mayıs 2020)19 Mayıs 2020 Salı 09:29
  • Nöbetçi Eczaneler (18 Mayıs 2020)18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:35
  • Nöbetçi Eczaneler (16 Mayıs 2020)16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:29
  • Nöbetçi Eczaneler (11 Mayıs 2020)11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:11
  • Nöbetçi Eczaneler (9 Mayıs 2020)09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:04
  • Nöbetçi Eczaneler (7 Mayıs 2020)07 Mayıs 2020 Perşembe 09:56
  • Nöbetçi Eczaneler (5 Mayıs 2020)05 Mayıs 2020 Salı 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (4 Mayıs 2020)04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:16
  • Nöbetçi Eczaneler (2 Mayıs 2020)02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti