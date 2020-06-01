Nöbetçi Eczaneler (1 Haziran 2020)

LEFKOŞA:
ECEM ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa
03922288956
05338567790
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SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa
03922238675
05428524385
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SERPİN ONAY ECZANESİ
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)
03922273924
05338681003
GİRNE:
GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne
03928151447
0533851 2275
01-06-2020
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
03928213088
05428523114
GAZİMAĞUSA:
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa
03923654280
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ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
03923660391
05338476958
GÜZELYURT:
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
03927141190
05338568505
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
7278 565
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