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Nöbetçi Eczaneler (1 Haziran 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (1 Haziran 2023)
Nöbetçi Eczaneler (1 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 01.06.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 09 09
 Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

EMİNE KESKİN ECZANESİ

 01.06.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 879 81 93
 Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

EREN ECZANESİ

 01.06.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 24 74
 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

 01.06.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 38 85
 Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ŞİFALI ECZANESİ

 01.06.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

TURGAY PARALI ECZANESİ

 01.06.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 837 61 26
 Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

LARNAKA YOLU ECZANESİ

 01.06.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
 15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SÜMER ECZANESİ

 01.06.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 49 69
 İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

 01.06.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 21 93
 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 01.06.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 01.06.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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