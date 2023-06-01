Nöbetçi Eczaneler (1 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
|01.06.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 09 09
|Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
EMİNE KESKİN ECZANESİ
|01.06.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 879 81 93
|Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
EREN ECZANESİ
|01.06.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 24 74
|Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
|01.06.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 38 85
|Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ŞİFALI ECZANESİ
|01.06.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
TURGAY PARALI ECZANESİ
|01.06.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 837 61 26
|Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
LARNAKA YOLU ECZANESİ
|01.06.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
|15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SÜMER ECZANESİ
|01.06.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 49 69
|İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
|01.06.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 21 93
|Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|01.06.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|01.06.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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