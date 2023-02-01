Nöbetçi Eczaneler (1 Şubat 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AYŞE KAPTAN ECZANESİ
|01.02.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 45 96
|Girne Cad. No: 50, Saray Hotel karşısı, Lefkoşa
CANEŞ ECZANESİ
|01.02.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 52 20
|Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
SEV ECZANESİ
|01.02.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 44 14
|Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
|01.02.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 12 13
|Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
|01.02.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0542) 855 31 14
|Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
TURGAY PARALI ECZANESİ
|01.02.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 837 61 26
|Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
|01.02.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 68 38
|Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
OSMANKAN ECZANESİ
|01.02.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 92 97
|Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
GÜZELYURT BÖLGESİ
SERCAN AVCI ECZANESİ
|01.02.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 48 94
|Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|01.02.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|01.02.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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