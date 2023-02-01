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Nöbetçi Eczaneler (1 Şubat 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (1 Şubat 2023)
Nöbetçi Eczaneler (1 Şubat 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AYŞE KAPTAN ECZANESİ

 01.02.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 45 96
 Girne Cad. No: 50, Saray Hotel karşısı, Lefkoşa

 

CANEŞ ECZANESİ

 01.02.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 52 20
 Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

 

SEV ECZANESİ

 01.02.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 44 14
 Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 01.02.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 12 13
 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

 

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 01.02.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0542) 855 31 14
 Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

 

TURGAY PARALI ECZANESİ

 01.02.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 837 61 26
 Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 01.02.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 68 38
 Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

 

OSMANKAN ECZANESİ

 01.02.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 92 97
 Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

 01.02.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 48 94
 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 01.02.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 01.02.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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