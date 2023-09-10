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Nöbetçi Eczaneler (10 Eylül 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (10 Eylül 2023)
Nöbetçi Eczaneler (10 Eylül 2023)

EFKOŞA

ADAHAN ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

MERVE BİLLUR ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 43 50

Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

SEYRANTEPE ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 28

Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

GİRNE

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

PINAR KEKLİK ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

ZİYA SENCER ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

GAZİMAĞUSA

OSMANKAN ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 92 97

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

ZEYNEP ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 18 47

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember yanı Mağusa

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA

KINAY ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 377 70 70

Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

KARPAZ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

SAKİNER ECZANESİ

10.09.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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