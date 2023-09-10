Nöbetçi Eczaneler (10 Eylül 2023)

EFKOŞA
ADAHAN ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
MERVE BİLLUR ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
SEYRANTEPE ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 28
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
GİRNE
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
ZİYA SENCER ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
GAZİMAĞUSA
OSMANKAN ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 92 97
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
ZEYNEP ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 18 47
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember yanı Mağusa
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA
KINAY ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 377 70 70
Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
KARPAZ
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
SAKİNER ECZANESİ
10.09.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
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