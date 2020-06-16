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Nöbetçi Eczaneler (16 Haziran 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (16 Haziran 2020)
Nöbetçi Eczaneler (16 Haziran 2020)

LEFKOŞA:

YELİM ECZANESİ

 ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

 03922287866

 

NERGİS ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

 03922255075

 

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa

 03922238222

GİRNE:

RIZKI ECZANESİ

 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

 03928153496

 

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

 05488708442

GAZİMAĞUSA:

BAHAR ECZANESİ

 N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa

 03923655126

 

HACER BALIKÇI ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

 03923655518

GÜZELYURT:

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 03927142316

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

 
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