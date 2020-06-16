Nöbetçi Eczaneler (16 Haziran 2020)

LEFKOŞA:
YELİM ECZANESİ
ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI
03922287866
NERGİS ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
03922255075
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa
03922238222
GİRNE:
RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
03928153496
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
05488708442
GAZİMAĞUSA:
BAHAR ECZANESİ
N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa
03923655126
HACER BALIKÇI ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı
03923655518
GÜZELYURT:
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
03927142316
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
7278 565
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.