Nöbetçi Eczaneler (21 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ADAHAN ECZANESİ
|21.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 37 00
|Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
|21.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 08 30
|Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
|21.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 23 33
|Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy
GİRNE BÖLGESİ
EMİN ECZANESİ
|21.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 19 46
|Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
RIZKI ECZANESİ
|21.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 34 96
|NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
|21.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 20 25
|Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
PETEK ECZANESİ
|21.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 29 28
|Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
|21.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 91 93
|Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
NİLGÜN ECZANESİ
|21.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 38 47
|25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
|21.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 865 52 91
|Cengizköy Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
|21.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 35 00
|79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ
DÖRTYOL ECZANESİ
|21.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0542) 851 64 34
|Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|21.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.