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Nöbetçi Eczaneler (21 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (21 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (21 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ADAHAN ECZANESİ

 21.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 37 00
 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

 21.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 08 30
 Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

 

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

 21.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 23 33
 Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy

 

GİRNE BÖLGESİ

EMİN ECZANESİ

 21.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 19 46
 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 

RIZKI ECZANESİ

 21.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 34 96
 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

 

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 21.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 20 25
 Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

PETEK ECZANESİ

 21.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 29 28
 Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

 

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

 21.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 91 93
 Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

 21.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 38 47
 25 Ecevit Cad. Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 21.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

 21.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 232 35 00
 79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

DÖRTYOL ECZANESİ

 21.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0542) 851 64 34
 Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 21.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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