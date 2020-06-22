  • BIST 115.129
  • Altın 385,533
  • Dolar 6,8511
  • Euro 7,6893
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Nöbetçi Eczaneler - (22 Haziran 2020)

» »
Nöbetçi Eczaneler - (22 Haziran 2020)
Nöbetçi Eczaneler - (22 Haziran 2020)

LEFKOŞA:

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

 Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

 0392 224 04 15

 ***

DİLEK ECZANESİ

 Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa

 03922281867

***

SERKAN KERVAN ECZANESİ

 Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

 0392 225 80 91

GİRNE:

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

 03928152585

***

DÜNYA ECZANESİ

 Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne

 03928150009

GAZİMAĞUSA:

UMUT ECZANESİ

 Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa

 03923662369

***

ADA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa

 03923653130

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (11 Haziran 2020)11 Haziran 2020 Perşembe 10:48
  • Nöbetçi Eczaneler (6 Haziran 2020)06 Haziran 2020 Cumartesi 09:22
  • Nöbetçi Eczaneler (1 Haziran 2020)01 Haziran 2020 Pazartesi 09:37
  • Nöbetçi Eczaneler (30 Mayıs 2020)30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:38
  • KKTC Nöbetçi Eczaneler (29 Mayıs 2020)29 Mayıs 2020 Cuma 09:32
  • Nöbetçi Eczaneler ( 27 Mayıs 2020 )27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:27
  • Nöbetçi Eczaneler (26 Mayıs 2020)26 Mayıs 2020 Salı 09:30
  • Nöbetçi Eczaneler (23 Mayıs 2020)23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:20
  • Nöbetçi Eczaneler (22 Mayıs 2020)22 Mayıs 2020 Cuma 09:45
  • Nöbetçi Eczaneler (19 Mayıs 2020)19 Mayıs 2020 Salı 09:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti