Nöbetçi Eczaneler - (22 Haziran 2020)

LEFKOŞA:
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
0392 224 04 15
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DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa
03922281867
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SERKAN KERVAN ECZANESİ
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
0392 225 80 91
GİRNE:
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
03928152585
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DÜNYA ECZANESİ
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne
03928150009
GAZİMAĞUSA:
UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa
03923662369
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ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa
03923653130
GÜZELYURT:
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240
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