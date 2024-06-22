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Nöbetçi Eczaneler 22 Haziran 2024

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Nöbetçi Eczaneler 22 Haziran 2024.. Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler 22 Haziran 2024

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARASTA ECZANESİ

22.06.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 229 11 12

Şht. Eybil H. Çetin Sokak. No: 14, Lefkoşa (Surlariçi Arasta Çarşısı Büyük Han Yanı)

***

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

22.06.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 36 63

Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

***

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

22.06.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 82 22

Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

22.06.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

BARIŞ ECZANESİ

22.06.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

MUCİZEM ECZANESİ

22.06.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

REZAN ECZANESİ

22.06.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

22.06.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

22.06.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

22.06.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

22.06.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

BUĞRA ECZANESİ

22.06.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 88 25

Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

22.06.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

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