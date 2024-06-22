Nöbetçi Eczaneler 22 Haziran 2024

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARASTA ECZANESİ
22.06.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 229 11 12
Şht. Eybil H. Çetin Sokak. No: 14, Lefkoşa (Surlariçi Arasta Çarşısı Büyük Han Yanı)
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CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
22.06.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
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CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
22.06.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 82 22
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
22.06.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
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BARIŞ ECZANESİ
22.06.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
***
MUCİZEM ECZANESİ
22.06.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
REZAN ECZANESİ
22.06.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
***
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
22.06.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
22.06.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
22.06.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
22.06.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
BUĞRA ECZANESİ
22.06.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 88 25
Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
22.06.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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