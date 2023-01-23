Nöbetçi Eczaneler (23 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AYŞE KAPTAN ECZANESİ
|23.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 45 96
|Girne Cad. No: 50, Saray Hotel karşısı, Lefkoşa
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
|23.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 82 22
|Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
ÖZTEKİNER ECZANESİ
|23.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 05 08
|Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN ECZANESİ
|23.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 33 61
|Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
NURÇAĞ ECZANESİ
|23.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 10 25
|Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
TURGAY PARALI ECZANESİ
|23.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 837 61 26
|Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ECE ECZANESİ
|23.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 38 46
|Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
|23.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 60 60
|Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜLSEN ECZANESİ
|23.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 11 90
|Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
|23.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 46
|Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|23.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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