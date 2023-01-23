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Nöbetçi Eczaneler (23 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (23 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (23 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AYŞE KAPTAN ECZANESİ

 23.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 45 96
 Girne Cad. No: 50, Saray Hotel karşısı, Lefkoşa

 

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

 23.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 82 22
 Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy

 

ÖZTEKİNER ECZANESİ

 23.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 05 08
 Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

 

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN ECZANESİ

 23.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 33 61
 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 

NURÇAĞ ECZANESİ

 23.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 10 25
 Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

 

TURGAY PARALI ECZANESİ

 23.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 837 61 26
 Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ECE ECZANESİ

 23.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 38 46
 Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

 

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 23.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 60 60
 Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

GÜLSEN ECZANESİ

 23.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 11 90
 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 23.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 46
 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 23.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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