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Nöbetçi Eczaneler (24 ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (24 ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (24 ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

 24.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 229 09 90
 Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa

 

HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ

 24.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 46 00
 Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

 

YENİKENT ECZANESİ

 24.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 93 78
 Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı

 

GİRNE BÖLGESİ

BARIŞ ECZANESİ

 24.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 84 10
 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 24.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
 Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

 

TÖREN 2 ECZANESİ

 24.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 17 90
 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ÇİSEM ECZANESİ

 24.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 40 04
 Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

 

ZEYNEP ECZANESİ

 24.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 18 47
 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 24.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 18 94
 Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 24.01.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

 24.01.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 40 06
 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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