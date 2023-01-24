Nöbetçi Eczaneler (24 ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
|24.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 229 09 90
|Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa
HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ
|24.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 46 00
|Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa
YENİKENT ECZANESİ
|24.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 93 78
|Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı
GİRNE BÖLGESİ
BARIŞ ECZANESİ
|24.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 84 10
|Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
|24.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
|Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
TÖREN 2 ECZANESİ
|24.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 17 90
|Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÇİSEM ECZANESİ
|24.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 40 04
|Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
ZEYNEP ECZANESİ
|24.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 18 47
|Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
|24.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 18 94
|Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|24.01.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
|24.01.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 40 06
|Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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