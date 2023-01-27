Nöbetçi Eczaneler (27 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
|27.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 11 16
|Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
|27.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 36 63
|Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
|27.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 11 10
|Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
MUCİZEM ECZANESİ
|27.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
|Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
SELİN ESER ECZANESİ
|27.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 06 66
|Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
ŞİFALI ECZANESİ
|27.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
LARNAKA YOLU ECZANESİ
|27.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
|15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
|27.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 03 53
|Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
|27.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 12 22
|Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
|27.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 865 52 91
|Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|27.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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