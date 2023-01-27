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Nöbetçi Eczaneler (27 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (27 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (27 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

 27.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 11 16
 Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

 27.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 36 63
 Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

 

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

 27.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 11 10
 Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

MUCİZEM ECZANESİ

 27.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 

SELİN ESER ECZANESİ

 27.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 06 66
 Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

 

ŞİFALI ECZANESİ

 27.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

LARNAKA YOLU ECZANESİ

 27.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
 15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

 

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 27.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 03 53
 Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 27.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 12 22
 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 27.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 27.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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