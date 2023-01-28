Nöbetçi Eczaneler (28 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AKDENİZ ECZANESİ
|28.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 82 77
|Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa
MERVE BİLLUR ECZANESİ
|28.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 43 50
|Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
YEŞİM ECZANESİ
|28.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 69 18
|Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
|28.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 30 88
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
SERTAÇ ECZANESİ
|28.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
|Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne
TÖREN ECZANESİ
|28.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 89 79
|Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
|28.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 68 20
|İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
|28.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 42 40
|İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2
GÜZELYURT BÖLGESİ
UYUMSAL ECZANESİ
|28.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 30 05
|Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|28.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
|28.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0539) 105 48 88
|Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜRSOY ECZANESİ
|28.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 377 84 49
|Akdoğan Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|28.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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