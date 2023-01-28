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Nöbetçi Eczaneler (28 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (28 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (28 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AKDENİZ ECZANESİ

 28.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 82 77
 Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa

 

MERVE BİLLUR ECZANESİ

 28.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 43 50
 Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

 

YEŞİM ECZANESİ

 28.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 69 18
 Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 28.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 30 88
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 

SERTAÇ ECZANESİ

 28.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
 Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

 

TÖREN ECZANESİ

 28.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 89 79
 Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

 28.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 68 20
 İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

 

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 28.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 42 40
 İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

UYUMSAL ECZANESİ

 28.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 30 05
 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 28.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 28.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0539) 105 48 88
 Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜRSOY ECZANESİ

 28.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 377 84 49
 Akdoğan Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 28.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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