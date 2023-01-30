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Nöbetçi Eczaneler (30 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (30 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (30 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

SEVCAN ECZANESİ

 30.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 60 71
 Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

 

SEYRANTEPE ECZANESİ

 30.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 57 28
 Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

 

ÜLKER POZAN ECZANESİ

 30.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 51 80
 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

 

GİRNE BÖLGESİ

DEFNE ECZANESİ

 30.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 35 16
 Atatürk Cad. No:20 Girne

 

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 30.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 857 54 94
 Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

 

SHİMA ECZANESİ

 30.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0548) 822 02 72
 Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

  

MAĞUSA BÖLGESİ

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 30.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 95 55
 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

 

SÜMER ECZANESİ

 30.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 49 69
 İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

DOĞA ECZANESİ

 30.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 46 40
 Piyale Paşa Mah.No:121

 

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 30.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 841 95 78
 Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 30.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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