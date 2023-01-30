Nöbetçi Eczaneler (30 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
SEVCAN ECZANESİ
|30.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 60 71
|Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
SEYRANTEPE ECZANESİ
|30.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 57 28
|Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
ÜLKER POZAN ECZANESİ
|30.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 51 80
|Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE BÖLGESİ
DEFNE ECZANESİ
|30.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 35 16
|Atatürk Cad. No:20 Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
|30.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 857 54 94
|Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
SHİMA ECZANESİ
|30.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0548) 822 02 72
|Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
MAĞUSA BÖLGESİ
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
|30.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 95 55
|N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
SÜMER ECZANESİ
|30.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 49 69
|İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
DOĞA ECZANESİ
|30.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 46 40
|Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
|30.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 841 95 78
|Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|30.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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