Nöbetçi Eczaneler (31 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇINARLI ECZANESİ
|31.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 23 60
|Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
|31.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 45 65
|Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
TÖRENAĞA ECZANESİ
|31.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 10 08
|Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ARDA ÇELİK ECZANESİ
|31.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 20 69
|Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|31.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
RIZKI ECZANESİ
|31.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 34 96
|NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
FAYDALI ECZANESİ
|31.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 22
|Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
|31.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 19 09
|Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
|31.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 21 93
|Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|31.01.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|31.01.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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