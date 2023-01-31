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Nöbetçi Eczaneler (31 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (31 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (31 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇINARLI ECZANESİ

 31.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 23 60
 Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası

 

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

 31.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 45 65
 Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

 

TÖRENAĞA ECZANESİ

 31.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 10 08
 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ARDA ÇELİK ECZANESİ

 31.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 20 69
 Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

 

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 31.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

 

RIZKI ECZANESİ

 31.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 34 96
 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

FAYDALI ECZANESİ

 31.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 22
 Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

 

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

 31.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 19 09
 Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

 31.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 21 93
 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 31.01.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 31.01.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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