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Nöbetçi Eczaneler (5 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (5 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (5 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 05.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 72 72
 Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

 

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

 05.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 444 86 88
 Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa

 

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

 05.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 23 50
 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 05.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

 

BAŞAK ECZANESİ

 05.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 20
 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 

TURGAY PARALI ECZANESİ

 05.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 837 61 26
 Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BAHAR ECZANESİ

 05.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 51 26
 İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

 

GÜZER ECZANESİ

 05.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 874 03 74
 City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 05.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 12 22
 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

 05.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 889 17 07
 ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 05.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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