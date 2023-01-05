Nöbetçi Eczaneler (5 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
|05.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 72 72
|Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
|05.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 444 86 88
|Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
|05.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 23 50
|Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|05.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
BAŞAK ECZANESİ
|05.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 20
|Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
TURGAY PARALI ECZANESİ
|05.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 837 61 26
|Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BAHAR ECZANESİ
|05.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 51 26
|İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
GÜZER ECZANESİ
|05.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 874 03 74
|City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
|05.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 12 22
|Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
|05.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 889 17 07
|ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|05.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.