Nöbetçi Eczaneler (8 Ocak 2023)

LEFKOŞA
ÇAĞANSOY ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 66
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
SERPİN ONAY ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 39 24
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa
SONUÇ ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 32 70
Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
GİRNE
NURÇAĞ ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA
GÜLOĞLU ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
NASİM ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 03 40
Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE,
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA
ESER AVCI ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA
VADİLİ ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 77 33
Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
KARPAZ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
08.01.2023 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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