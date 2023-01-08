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Nöbetçi Eczaneler (8 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (8 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (8 Ocak 2023)

LEFKOŞA

ÇAĞANSOY ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 66

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

SERPİN ONAY ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 39 24

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa

SONUÇ ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 32 70

Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

GİRNE

NURÇAĞ ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA

GÜLOĞLU ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 38 68

Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa

NASİM ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 03 40

Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

LEFKE,

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

ÜST MESARYA

ESER AVCI ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA

VADİLİ ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 77 33

Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

KARPAZ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

08.01.2023 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

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