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O ülkede facia… Madende mahsur kalan 79 kaçak madenci kurtarıldı

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Gana'nın Ashanti vilayetinde, bir altın madeninde kuyunun yasa dışı giriş noktalarının kapatılması sonucu mahsur kalan kaçak madencilerden 79'u çıktı.
O ülkede facia… Madende mahsur kalan 79 kaçak madenci kurtarıldı

AngloGold Maden Şirketi Genel Müdürü Eric Asubonteng, yaptığı açıklamada, Ashanti vilayetine bağlı Anwiam bölgesindeki altın madeninde mahsur kalan kaçak madencilerden 79’unun çıktığını belirtti.

Altın kuyusundan çıkan kaçak madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Asubonteng, “Altın kuyusuna izinsiz giren kaçak madenciler, ana çıkış noktasından kendi rızalarıyla çıktılar ve Gana Polis Teşkilatı’nın gözetimi altındalar.” ifadesini kullandı.

Asubonteng, şirketin, mahsur kalan kaçak madencilerin emniyet ve güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, kaçak madenciler, Ashanti vilayetine bağlı Anwiam bölgesinde yasa dışı giriş noktaları kullanarak AngloGold adlı şirkete ait Obuasi Altın Maden Ocağı’nda altın aramaya gitmişti.

AngloGold, yasa dışı noktaları kapatınca yaklaşık 300 kaçak madenci mahsur kalmıştı.

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