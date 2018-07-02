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O viraj tarihe karışacak

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Atakan: "Gemikonağı Cengiz Topel Anıtı önündeki tehlikeli viraj artık tarihe karışıyor"
O viraj tarihe karışacak

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Bugün itibariyle yeraltı telefon ve iletişim hatlarının ötelenmesine müteakip yarma ve dolgu işleri başlayacak” şeklinde ifade ederek, bölgeye ve halka hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Atakan’ın paylaşımı şöyle:

“Uzunca bir süredir özellikle bölge halkının korkulu rüyası olan Gemikonağı Cengiz Topel Anıtı önündeki tehlikeli viraj artık tarihe karışıyor. Bugün itibariyle yeraltı telefon ve iletişim hatlarının ötelenmesine müteakip yarma ve dolgu işleri başlayacak. 400 metrelik alan içerisinde 1000 tonluk asfaltlama ve 1200 metre termoplastik yol boya uygulaması yapılacak. Mevcut 6 metre olan genişlik 8 metreye çıkarılacak ve dever iyileştirilmesi yapılacak. Ayrıca menfez ve beton hendek iyileştirmeleri de yapılacak. Bölgeye ve tüm halkımıza hayırlı olsun."

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