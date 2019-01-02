Obez torunların faili bulundu

İngiliz Birmingham Üniversitesi’nin araştırması, büyükanne ve büyükbabaların bakımını üstlendiği çocuklarda obezitenin daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Araştırmayı yürüten Dr. Bai Li şu açıklamayı yaptı:
"SEVİNDİRMEK ADINA DAHA FAZLA ŞEKER VE ÇİKOLATA YEDİRİYOR"
-Çalışan ebeveynlerin çocuk bakımı için güvendiği büyükanne ve büyükbabalar kendilerini sevdirmek adına fazla şeker ve çikolata yediriyor.
-Hatta bilgisayar başında çok vakit geçirmelerine izin veriyor.
-Bu da obeziteye davetiye çıkarıyor” dedi.
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