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Obez torunların faili bulundu

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Yapılan bir araştırmaya göre büyükanne ve büyükbabaların baktığı çocuklarda obezite daha fazla...
Obez torunların faili bulundu

İngiliz Birmingham Üniversitesi’nin araştırması, büyükanne ve büyükbabaların bakımını üstlendiği çocuklarda obezitenin daha fazla olduğunu ortaya koydu. 

Araştırmayı yürüten Dr. Bai Li şu açıklamayı yaptı:

"SEVİNDİRMEK ADINA DAHA FAZLA ŞEKER VE ÇİKOLATA YEDİRİYOR"

-Çalışan ebeveynlerin çocuk bakımı için güvendiği büyükanne ve büyükbabalar kendilerini sevdirmek adına fazla şeker ve çikolata yediriyor.

-Hatta bilgisayar başında çok vakit geçirmelerine izin veriyor.

-Bu da obeziteye davetiye çıkarıyor” dedi. 

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