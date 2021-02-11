Obezite Tedavisinde "Oyunun Kurallarını Değiştiren" İlaç Bulundu

Obezite tedavisine ilişkin 16 ülkede yapılan bir araştırma, diyabet tedavisinde kullanılan bir ilacın vücut ağırlığını yüzde 20'ye kadar azaltabildiğini gösterdi.

Obezite tedavisine ilişkin 16 ülkede yapılan bir araştırma, diyabet tedavisinde kullanılan bir ilacın vücut ağırlığını yüzde 20'ye kadar azaltabildiğini gösterdi.

New England Journal for Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre, daha önce sadece kilo verme ameliyatı ile gerçekleşebilecek düzeydeki kilo kaybı, ilk kez ilaçla elde edildi.

Çok sayıda üniversitenin katılımıyla 16 ülkede yaklaşık 2 bin kişiyle 68 haftada yapılan araştırma, Semaglutide adlı ilacın, obezitenin tedavisinde etkili olduğunu gösterdi.

Vücudun beynin iştah düzenleyicisi sistemini ele geçirmesini sağlayan ilaç, açlık hissi ve buna bağlı olarak da kalori alımını azaltıyor.

Araştırmanın yazarlarından Londra Üniversitesi Akademisi Obezite Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Rachel Batterham, konuya ilişkin, "2,4 mg Semaglutide alan kişilerin dörtte üçü, vücut ağırlıklarının yüzde 10'undan fazlasını, üçte biri de yüzde 20'den fazlasını kaybetti. Başka hiçbir ilaç bu kadar kilo verdirmeyi başaramadı. Bu gerçekten de oyunun kurallarını değiştirici." dedi.

Araştırmada katılımcılar, ortalama 15,3 kilo verdi. Kilo vermeyle beraber bel çevresindeki yağlar, kandaki yağlar, kan şekeri ve kan basıncı gibi kalp hastalığı ve diyabet için risk oluşturan faktörlerde de azalma görüldü. Ayrıca gönüllülerin yaşam kalitelerinde iyileşmeler kaydedildi.

Novo Nordisk tarafından üretilen Semaglutide, esasen Tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılıyor.