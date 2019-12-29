Ocak, Çanakkale’yi Yaktı Kavurdu..! (5-0)

Nicosıa Group Kıbrıs Kupası ilk tur karşılaşmasında Türk Ocağı Çanakkale’yi 5-0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Türk Ocağı’na turu getiren golleri Oha(2), Ali Avcısoyu ve Remzi(2) kaydetti.
YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır
HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Halil Atlar, İsmail Egeli
TÜRK OCAĞI: Cenk, Bilal, İ.İnceler, Insa(55.Dk Ali Avcısoyu), Remzi, Doğukan(63.Dk Deniz), Ali(63.Dk Cevdet)Oha, M.Uçar, İ.Tek, İbrahim Halil.
ÇANAKKALE: İbrahim, Oğuzhan, Ekrem, Hakan, Ahmet(55.Dk Furkan), Uvanç, Hüseyin, Çağrı(46.Dk Hasan)Çağdaş, Halil, Ramazan(65.Dk A.Hellaç)
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