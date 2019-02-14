Ocak’ta Hesaplar Tutmadı

Ocak kenar yönetimi, dörtlü savunmanın önüne John’u marke etmek amacıyla Mustafa Avcı’yı da koyunca, Ocak beş kişilik savunma ile oynadı. İlk yarıda orta sahada Ahmet Coşkun ile Ahmet Saygı’ya,forvet arkasında oynayan Akande yardım etmek istedi ama Yenicami’nin baskılı oyunu karşısında hem yoruldular, hem de ilk yarıda forvette oynayan Remzi’ye top taşıma işlevini yerine getiremediler.

Belli ki, bu oyun düzeni ile T. Ocağı 90 dakikayı berabere götürmeyi hedeflemiş, bu arada kontrataktan atarsak atarız düşüncesi ile sahaya çıkmış. Doksan dakikaya yakın sürede neredeyse Yenicami kalesi önünde az sayıda pozisyon yaratabilen T. Ocağı, bunlardan da yararlanamayınca, uzatmaya daha diri çıkabilmek amacıyla önce Ahmet Coşkun’u çıkarıp Tonbara’yı, sonra da Ahmet Saygı’yı çıkarıp Deniz’i oyuna soktu. İyi de yaptı; çünkü onlar girdikten sonra Akandeforvete geçti, Remzi orta sahaya katkı koymaya başladı. Deniz ve Tonbara ise kanatlarda etkili olmaya başlayınca, T. Ocağı özellikle uzatma devresinin ilk yarısında pozisyonlar bulmaya başladı. Tonbara ve Deniz bunları değerlendirebilse, T. Ocağı’nda maç öncesi hesapların tutması işten bile değildi.

Penaltı atışında, ilk vuruşu yapan Bilal topu dışarı attı. Deniz, Mehmet Uçar, Tonbaraçerçeveyi buldu. Son penaltı vuruşunda Akande’nin vuruşunu kaleci Ozan çıkarınca, elendiler.

Yenicami, doksan dakika boyunca sayısız pozisyonlar buldu ama kapanan T. Ocağı, özellikle Bilal’in son toplardaki başarılı savunması nedeniyle golü bulamadı. Mustafa Avcı, belki John’u tutmakta zorlandı ama Bilal’in desteği, kaleci Hasan’ın da katkısı ile ona gol şansı tanımadığı için onu da başarılı saymak gerekir.

Ünal’ın cezalı olması nedeniyle oynamadığı karşılaşmada, Tansel ve Mehmet Altın da sonradan oyuna girdiler. Mehmet Altın, uzatmanın son dakikası içinde oyuna sonradan giren Mehmet Çavuş’un yerine penaltı atmak amacıyla oyuna alındı. Görevini de penaltı atışını gole çevirerek yerine getirdi. İlk penaltı atışından John yararlanamadı, daha doğrusu Hasan kurtardı bu vuruşunu ama son dört atışı Kennet, M. Altın, Eray ve Emin çerçeveye göndererek kupada yola devam etmeyi sağladılar.