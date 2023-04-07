Öğretmen değil sanki pazarlamacı !!!!

Adının ne olduğunu bilmiyorum.

İyi ki de bilmiyorum, bilsem emin olun, buradan açık açık yazardım.

Çünkü ne haddini bilmezliğe tahammülüm var, ne kişiliği oluşmamış kadınların ,dişiliğini kullanmasına ne de nankörlüğe.

Kadının biri çıkmış, araç kullanırken, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıyor.

Adını bilmediğim gibi, yüzü de tanıdık gelmiyor, çünkü yüzüne bildiğin boya, badana yapmış.

Durmadan dikiz aynasına bakıp, saçını düzeltiyor, bu arada da çok beğenildiğini ve çok ilgi gördüğünü söyleyip, “belki burada kısmet çıkar” diyor.

Sonrasında, Kıbrıslı erkeklerin, kendisine olan ilgisinden bahsedip, “Kıbrıslı erkekler çok daha fena” diyor.

Artık daha çapkın mı demek istiyor, yoksa kendisine asıldıkları konusuna mı vurgu yapıyor bilmem.

Sanki bütün erkekler, kadın yüzü görmemiş abaza !!

Hem de, herkesin medenice sosyal ilişki kurabildiği Kıbrıs’ta.

Eğer ben Kıbrıslıları tanıyorsam, muhtemelen bunun bu ucuz hareketlerinden dolayı kendisini dalgaya alıyorlardır.

Elbette ki, bu pazarlama kısmı bir öğretmene yakışmaz ve ben bir öğretmen olarak bu tavırlara çok üzüldüm ama asıl hem üzüldüğüm hem de kızdığım kısım, bu değil.

“Türkiye parayı gönderiyor Kıbrıslılar da çatır ,çatır yiyor. Çalışmıyorlar” diyor.

İşte en çok kızdığım kısım, bilgisi olmadan fikri olan bu sığ zihniyetler.

Burada yaşayan Türkiyelileri utandırdığına mı yanayım, Türkiye’nin itibarını 2 paralık edişine mi, ekmeğini paylaştığı insanlara ettiği nankörlüğe mi yoksa bu cahilliği ile öğretmen oluşuna mı ?

Bak kızım buna düpedüz yediği kaba pislemek denir.

Evet Türkiye parayı göndermek zorundadır.

Gönderecek ve buradakiler de çatır çatır yiyecek demek isterdim ama hiçbir zaman göndermesi gerekeni göndermediği için maalesef, Kıbrıslılar kendi bütçelerini çatır çatır paylaşıyorlar.

Gerçi bu kafayla anlar mısın ama en basit şekliyle şöyle söyleyeyim, bir ülke her yıl kendi gelirleriyle kendi nüfusuna göre bütçe yapar.

Ama o ülkede kendi nüfusunun 3-4 katı kadar bir nüfus (çoğu kayıt dışı) yaşarsa, o bütçe açık verir ve bu nüfusu buraya taşıyan ya da göçmek zorunda bırakan ülke de, bu kişiler için para göndermek zorun- da-dır.

Kaldı ki parayı göndermesi gereken ülke bu ülkenin tüm gelir kaynaklarına el koymuşsa.

Haa bu gönderilen para da öyle senin dediğin gibi “Al Kıbrıslılara dağıt, çatır çatır yesinler” şeklinde de değil.

Gönderilen paranın nerelere harcanacağı, protokol yani talimatlar metniyle belirlenmiş olur.

Cami yapımı, kuran kursları, dernek adı altında ülkeye çöreklenen dergah v.s lere, üniversitelere falan verilir.

Eğitim, sağlık gibi hizmetleri paylaşmak da Kıbrıslılara düşer.

Bir çok çocuk, ülkeye kayıtlı değilken okullarda kayıtlıdır ve bu çocukların tüm masraflarını, okullardaki, öğretmenler ve veliler karşılar.

Senin gibi nifak tohumları olmasa, ne Kıbrıslıların, Türkiyelilerle, ne de Türkiyelilerin, Kıbrıslılarla bir sorunu yoktur.

Tek sorun, Türkiye hükümetlerinin Kıbrıs konusundaki politikaları ve buradaki yönetime el koymuş olmalarıdır ama eminim ki bu konular senin ilgi alanında değildir.

Çünkü azıcık onurun ve görgün olsaydı, ancak burada bulup sürebildiğin arabanın içerisinden böyle sığ bir çekim yapmazdın.

Ama senin de suçun yok, yeni sistemde sorgulamayan çocuklar yetişsin diye sorgulamayan öğretmenler de yetiştirilip, sisteme sokuldu.

Özellikle elçilik her çağırdığında gidip, okullarda olup biten hakkında “sohbet” etmekten kaçınmayacak öğretmenler de seçilip, buraya gerçekten öğretmenlik yapmak için gelen dürüst öğretmenler arasına sızdırıldı.

Yani sen senden bekleneni yaptın.

Ama tek hatan sosyal medya üzerinden koca bulmaya çalışman.

Bu ustalarını kızdıracaktır.

Umarım kızdırır, çünkü sen, hem öğretmenliğin, hem Türkiye’nin hem de vefanın yüz karasısın.

Umarım önce trafik polisleri , araç sürerken canlı yayın yapışını dikkate alıp, varsa ehliyetini iptal eder.

Sonra da Milli Eğitim Bakanı, bu öğretmenliği yerle bir eden, üslupsuz, görgüsüz ve hadsiz davranışlarından dolayı seni geldiğin yere gönderir.

Burada döviz cinsinden aldığın maaşa veda edip, Türkiye’deki maaşını çatır çatır yersin.

Gerçi orada da öğretmenlik yapacak yetiye sahip değilsin ama takdir TC Milli Eğitim Bakanlığının.