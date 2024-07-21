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Ogün Zeybekoğlu hayatını kaybetti

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Ogün Zeybekoğlu hayatını kaybetti
Ogün Zeybekoğlu hayatını kaybetti

Okulumuzda yıllarca Fen Bilgisi/Kimya Öğretmeni olarak görev yapan Ogün Zeybekoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ogün Hoca’mıza Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Güzelyurt Türk Maarif Koleji

 

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