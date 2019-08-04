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Oğuz, Yedidalga’daki Şehit Salih Hüseyin askeri limanında incelemelerde bulundu.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yedidalga’daki Şehit Salih Hüseyin askeri limanında incelemelerde bulundu.
Oğuz, Yedidalga’daki Şehit Salih Hüseyin askeri limanında incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, balıkçı barınaklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi projesi kapsamında, liman projesinin en erken zamanda tamamlanarak, ihaleye çıkılması hedefinde olduklarını ifade etti.

Bakan Oğuz’a incelemeler sırasında, Bakanlık yetkilileri ve Yedidalga Balıkçılar Birliği üyeleri eşlik etti. 

Bakan Oğuz, balıkçıların sorunlarını da dinleyerek, sorunların çözümü yönünde gereken desteğin Bakanlık tarafından verileceğini kaydetti.

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