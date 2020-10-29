Olgun Amcaoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla mesaj yayınladı

Amcaoğlu, mesajında, şunları dile getirdi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; bugün, çok büyük zorluk ve sıkıntılar içerisinde olsak da umudumuzu yitirmememizin en açık örneğidir, ışığıdır.”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tüm Dünya’yı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınından payını almıştır ve ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönem yaşamaktadır. Bu sıkıntıların aşılması adına, Atatürk’ün verdiği ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarılı olacağımızdan eminiz.”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutlar; esenlikler dilerim.”