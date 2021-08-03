Olimpiyat Oyunları’nda bireysel yarışan ilk trans sporcu elendi

Olimpiyat Oyunları’nda bireysel olarak yarışan ilk trans sporcu olarak tarihe geçen Yeni Zelandalı halterci Laurel Hubbard (43), madalya şansını kaybederek elendi.

Olimpiyat Oyunları’nda bireysel olarak yarışan ilk trans sporcu olarak tarihe geçen Yeni Zelandalı halterci Laurel Hubbard (43), madalya şansını kaybederek elendi.

30’lu yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Hubbard, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin 2015’te yönergelerini değiştirmesi sayesinde Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı. IOC; trans bireylerin testosteron seviyesi belirli bir seviyenin altındaysa kadınlar kategorisinde yarışmasına izin vermişti. Ancak 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda yarışan trans sporcu olmamıştı.

Laurel Hubbard, cinsiyet değişikliğinin ardından 2017 Dünya Şampiyonasına katılmış ve gümüş madalya kazanmıştı.

Hubbard, bugün, 87 kilogramın üzerindeki yarışmaların ilk üç etabında da başarısız oldu.

Hubbard, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) ve Uluslararası Halter Federasyonu’na oyunlarda yarışmasına izin verdikleri için teşekkür etti: “Tabii ki Olimpiyat Oyunları’na katılmamla ilgili tartışmalardan habersiz değilim ve bu nedenle, sporun kapsayıcı ve tüm insanlar için olduğunu gösteren komiteye teşekkür ediyorum.”